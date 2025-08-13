Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN GIANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vừa cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo đó, 3 đối tượng gồm: Siu Thái (SN 1993, trú tại làng Dư Keo, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai), Võ Văn Khìa (SN 1971, trú tại phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp) và Trương Minh Hiếu (SN 1987, ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) phát hiện Siu Thái có dấu hiệu đang tổ chức cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép qua tuyến biên giới ở các tỉnh miền Tây Nam bộ.

img-7741.jpg
Đối tượng Siu Thái tại cơ quan Công an. Ảnh: Nguyễn Giang

Cụ thể, Siu Thái đã tổ chức cho 1 gia đình 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) ở làng Tơr Bang, xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) vào TP. Hồ Chí Minh bằng xe khách; sau đó có người đón gia đình này đến khu vực biên giới Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) để đưa sang Campuchia, đi Thái Lan.

Một tổ công tác thuộc phòng An ninh nội địa và phòng An ninh điều tra đã tiến hành truy xét tại khu vực Hồng Ngự, nhằm ngăn chặn người dân tộc thiểu số di cư trái phép.

Đến trưa 23-7, tại cây xăng dầu bên cạnh Bến xe Hồng Ngự, tổ công tác đã bắt quả tang Võ Văn Khìa, Trương Minh Hiếu vừa nhận chở gia đình 4 người ở làng Tơr Bang đến biên giới.

Tại cơ quan Công an, Siu Thái và các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Tin tức

(GLO)- Những năm gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số ở xã biên giới Ia Chia (tỉnh Gia Lai) sử dụng ma túy có dấu hiệu gia tăng. Công an xã đã quyết liệt đấu tranh, truy quét, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân với mục tiêu xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy.

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Xã hội

(GLO)- Tại buổi tuyên truyền pháp luật do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, 24 doanh nghiệp vận tải ở các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã ký cam kết chấp hành quy định về giao thông, đồng thời quyên góp 42 triệu đồng hỗ trợ bà con ở các buôn, làng học bằng lái xe máy.

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

null