Gia Lai: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

(GLO)- Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vừa cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo đó, 3 đối tượng gồm: Siu Thái (SN 1993, trú tại làng Dư Keo, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai), Võ Văn Khìa (SN 1971, trú tại phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp) và Trương Minh Hiếu (SN 1987, ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) phát hiện Siu Thái có dấu hiệu đang tổ chức cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép qua tuyến biên giới ở các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Đối tượng Siu Thái tại cơ quan Công an. Ảnh: Nguyễn Giang

Cụ thể, Siu Thái đã tổ chức cho 1 gia đình 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) ở làng Tơr Bang, xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) vào TP. Hồ Chí Minh bằng xe khách; sau đó có người đón gia đình này đến khu vực biên giới Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) để đưa sang Campuchia, đi Thái Lan.

Một tổ công tác thuộc phòng An ninh nội địa và phòng An ninh điều tra đã tiến hành truy xét tại khu vực Hồng Ngự, nhằm ngăn chặn người dân tộc thiểu số di cư trái phép.

Đến trưa 23-7, tại cây xăng dầu bên cạnh Bến xe Hồng Ngự, tổ công tác đã bắt quả tang Võ Văn Khìa, Trương Minh Hiếu vừa nhận chở gia đình 4 người ở làng Tơr Bang đến biên giới.

Tại cơ quan Công an, Siu Thái và các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.