Tiếp nhận 16 công dân có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai bị trục xuất từ Campuchia

(GLO)- Ngày 11-8, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an tiếp nhận 16 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai, do lực lượng chức năng Campuchia trục xuất và bàn giao.

Trong số này, có người là nạn nhân của chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, “tuyển dụng trực tuyến”, bị dụ dỗ đưa sang làm việc tại Campuchia.

Phòng Cảnh sát Hình sự xác minh nhân thân của công dân. Ảnh: ĐVCC

Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch, làm rõ mục đích và phương thức xuất cảnh của các công dân nói trên. Sau khi hoàn tất quá trình xác minh, Công an tỉnh đã phối hợp với UBND các xã, phường liên quan bàn giao công dân về địa phương để tiếp tục quản lý; đồng thời, thông báo cho gia đình về tình trạng và biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng nhu cầu tìm việc làm, nhất là trong thanh niên ở vùng nông thôn, để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang nước ngoài làm việc tại các sòng bạc, cơ sở đánh bạc trực tuyến hoặc trung tâm lừa đảo công nghệ cao.

Không ít nạn nhân sau đó bị giam lỏng, đánh đập, bóc lột sức lao động hoặc cưỡng ép thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, phải nhờ gia đình và cơ quan chức năng giải cứu.

Phòng Cảnh sát Hình sự khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đi làm “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn như lôi kéo, tuyển người xuất cảnh trái phép, người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.