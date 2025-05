Gia Lai: Thưởng nóng cho các lực lượng triệt phá đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép

(GLO)- Chiều 26-5, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia triệt phá đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo đó, các đơn vị được thưởng nóng 15 triệu đồng gồm: Phòng An ninh điều tra, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai).

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao thưởng cho các tập thể. Ảnh: Nông Hòa

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 28-4, tại chốt kiểm soát giao thông thuộc làng Pang (xã Ia Glai, huyện Chư Sê), lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Lương (SN 1974, trú tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) đang tổ chức đưa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đi Đà Nẵng để xuất cảnh trái phép về Trung Quốc nhằm trục lợi.

Mở rộng điều tra, đến ngày 1-5, Phòng An ninh điều tra tiếp tục phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP. Đà Nẵng tổ chức bắt giữ Phạm Anh Tuấn (SN 1973, trú tại Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) khi đang di chuyển bằng xe khách trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng. Đối tượng sau đó được di lý về Gia Lai để phục vụ công tác điều tra.

Dựa trên chứng cứ và lời khai của các đối tượng, ngày 6-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quang Lương, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Trung Tĩnh (SN 1980, trú tại phường Mỹ Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định); đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quỳnh Trang (SN 1982, trú cùng địa chỉ, là em ruột của Phạm Anh Tuấn) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nông Hòa

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ và xử lý tình huống kịp thời của các lực lượng tham gia phá án. Đồng chí yêu cầu tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để làm tốt công tác phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.