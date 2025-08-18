Kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc

Ông Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Hội nghị kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ chủ lực của tỉnh. Đây cũng là dịp để các bên trực tiếp khảo sát vùng nguyên liệu, thảo luận cơ hội hợp tác, từng bước đưa sản phẩm thế mạnh của tỉnh tiếp cận thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Tham dự Hội nghị có bà Đỗ Thị Minh Trâm-Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương); ông Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai; các cán bộ Cục Phát triển Dữ liệu lớn tỉnh Quảng Tây và 30 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Tây; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh; cùng hơn 150 doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn đứng thứ 2 cả nước. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh khoảng 977 ngàn ha, tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt khoảng 770 ngàn ha.

Với quỹ đất rộng và tương đối tập trung, Gia Lai có nhiều điều kiện để phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, tạo lợi thế trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản bền vững.

Đặc biệt, tỉnh có khoảng 753 ngàn ha đất đỏ vàng, trong đó có diện tích lớn đất đỏ bazan, thích hợp cho việc phát triển các loại cây trồng chủ lực như: cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và một số cây dược liệu giá trị cao.

Gia Lai còn kết nối trực tiếp với vùng biển Duyên hải miền Trung, có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thủy sản chế biến, tận dụng hệ thống hạ tầng công nghiệp và vận tải biển hiện đại.

Tỉnh sở hữu cảng biển Quy Nhơn-một trong những cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của miền Trung và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thông thương trực tiếp với Campuchia, mở rộng cơ hội giao thương ra thị trường ASEAN và quốc tế.

Hạ tầng giao thông của tỉnh được đầu tư đồng bộ với 2 sân bay (Phù Cát, Pleiku), tuyến đường bộ cao tốc đường sắt Bắc-Nam, các tuyến đường cao tốc kết nối liên vùng, cùng mạng lưới quốc lộ, tỉnh lộ hiện đại. Bên cạnh đó, tỉnh còn có nhiều khu, cụm công nghiệp tập trung và các khu đô thị, thương mại, dịch vụ ven biển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, logistics và thương mại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) tham quan khu vực trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo

Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện là nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ kinh tế giữa 2 nước. Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước đã tăng trưởng mạnh mẽ, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Các sản phẩm được ưa chuộng tại Trung Quốc chủ yếu là: gỗ, sắn, trái cây tươi (chuối, chanh dây, sầu riêng...) và các sản phẩm chế biến sâu như trái cây sấy khô, nước ép trái cây và nông sản chủ lực cà phê, tiêu, mủ cao su... Các sản phẩm được xuất khẩu chính ngạch, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được chứng nhận.

Với quan điểm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để phấn đấu trở thành “điểm đến lý tưởng” đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh Gia Lai đã và đang chú trọng tập trung phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu-cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và cải thiện mối quan hệ giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương các cấp được đặt lên hàng đầu, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

"Hội nghị là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và các đối tác gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư và phát triển thị trường. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc đẩy mạnh quan hệ thương mại quốc tế là chìa khóa để tăng trưởng và cạnh tranh. Xuất nhập khẩu không chỉ giúp đa dạng hóa thị trường mà còn tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ, kỹ thuật và nguồn nguyên liệu mới”-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đoàn Trung Quốc tìm hiểu quy trình chế biến cà phê tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba (xã Biển Hồ). Ảnh: Vũ Thảo

Tính đến năm 2024, Trung Quốc đã liên tục hơn 22 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trong năm 2024.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 136,47 tỷ USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024).

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa 2 nước đang đang duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững như hiện nay, dự báo triển vọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong giai đoạn tới sẽ rất khả quan từ những nhân tố như quan hệ hợp tác toàn diện giữa Đảng, Chính phủ của 2 nước ngày càng được thắt chặt và củng cố, tạo tiền đề thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa ngày càng phát triển.

Đoàn Trung Quốc đến khảo sát vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại xã Lơ Pang. Ảnh: Vũ Thảo

Do đặc thù về khí hậu và vị trí địa lý, tính bổ sung lẫn nhau trong cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa 2 nước là rất lớn. Vì vậy, thị trường Trung Quốc có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm nông sản nhiệt đới, thủy sản của Việt Nam.

Nhiều sản phẩm nông sản, thủy sản có thế mạnh, có giá trị cao của Việt Nam như: sầu riêng (bao gồm cả sản phẩm tươi và đông lạnh), tổ yến, dừa tươi, chanh dây… đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Hiện các bộ, ngành đang tiếp tục đàm phán để mở cửa thị trường cho nhiều loại nông sản khác được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề quan trọng như tiềm năng và lợi thế của tỉnh Gia Lai trong xuất khẩu nông sản; các yêu cầu, tiêu chuẩn và quy định của thị trường Trung Quốc; giải pháp nâng cao năng lực sản xuất-chế biến-logistics; công nghệ quản lý vùng trồng, AI thích hợp quản lý vùng nguyên liệu lớn xuất khẩu cũng như thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Gia Lai và các đối tác Trung Quốc...

Các doanh nghiệp 2 tỉnh Quảng Tây và Gia Lai cùng trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

﻿Ảnh: Vũ Thảo

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Tây và tỉnh Gia Lai đã triển khai ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác; mở ra cơ hội hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản, sản phẩm chế biến của tỉnh Gia Lai tiếp cận sâu rộng thị trường Trung Quốc.

Theo đó, Công ty TNHH Lusemei Đông Hưng (Quảng Tây) ký kết hợp tác với Công ty TNHH MTV Cây ăn trái Thagrico Cao Nguyên (thu mua sản phẩm sầu riêng); Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên (thu mua sản phẩm chanh dây); Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt (thu mua sản phẩm cà phê); Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai (thu mua sản phẩm chuối).

Tập đoàn Vplus ký kết hợp tác với Công ty TNHH MTV Hương Dương Gia Lai (thu mua sản phẩm sầu riêng); Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (thu mua sản phẩm chanh dây).

Công Cổ phần Tập đoàn Liễu dược Quảng Tây ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Vinanutrifood Bình Định (thu mua các sản phẩm nông sản của tỉnh Gia Lai đã qua chế biến, sơ chế).