Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc khảo sát một số vùng nguyên liệu nông sản của Gia Lai

(GLO)- Ngày 17-8, đoàn công tác của Trung Quốc gồm đại diện cán bộ Cục Phát triển Dữ liệu lớn tỉnh Quảng Tây và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Tây đã có chuyến khảo sát thực tế vùng nguyên liệu nông sản và nhà máy sơ chế, sản xuất tại Gia Lai.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc-tỉnh Gia Lai năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 18-8 tại phường Pleiku.

Đoàn đến khảo sát vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, tại xã Lơ Pang. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại xã Lơ Pang; vùng trồng sầu riêng của Công ty TNHH một thành viên Cây ăn trái Thagrico Cao Nguyên thuộc Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) tại xã Ia Tôr và trang trại cà phê của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba (xã Biển Hồ). Đây đều là những nông sản chủ lực của tỉnh nằm trong nhóm có nhu cầu lớn tại thị trường Trung Quốc.

Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu quy trình chế biến cà phê tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba (xã Biển Hồ). Ảnh: Vũ Thảo

Chuyến khảo sát thực tế này đã giúp đoàn doanh nghiệp Trung Quốc hình dung rõ hơn bức tranh ngành hàng nông sản chủ lực tại Gia Lai. Việc đoàn công tác trực tiếp đến thăm các doanh nghiệp của Gia Lai cho thấy Trung Quốc không chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng, mà còn đặc biệt chú trọng đến quy trình trồng trọt, quản lý chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Qua trao đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu tại Gia Lai nhờ khí hậu thuận lợi, diện tích lớn; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp Gia Lai trong việc tổ chức sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Các doanh nghiệp Gia Lai bày tỏ sự kỳ vọng chuyến khảo sát sẽ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn, giúp nông sản Gia Lai tiếp cận ổn định và bền vững tại thị trường Trung Quốc.

Vùng trồng sầu riêng của Công ty TNHH một thành viên Cây ăn trái Thagrico Cao Nguyên tại xã Ia Tôr có diện tích 500 ha. Ảnh: Vũ Thảo

Có thể thấy, chuyến khảo sát là bước tiền đề quan trọng cho việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ nông sản giữa Gia Lai và các doanh nghiệp Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng góp phần nâng cao uy tín của Gia Lai trong mắt đối tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp nỗ lực hơn trong việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu, đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng.

Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp nông sản Gia Lai không chỉ bước vào thị trường Trung Quốc một cách thuận lợi, mà còn có thể vươn xa hơn tới các thị trường khác trong tương lai.