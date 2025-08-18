Danh mục
Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc khảo sát một số vùng nguyên liệu nông sản của Gia Lai

(GLO)- Ngày 17-8, đoàn công tác của Trung Quốc gồm đại diện cán bộ Cục Phát triển Dữ liệu lớn tỉnh Quảng Tây và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Tây đã có chuyến khảo sát thực tế vùng nguyên liệu nông sản và nhà máy sơ chế, sản xuất tại Gia Lai.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc-tỉnh Gia Lai năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 18-8 tại phường Pleiku.

1.jpg
Đoàn đến khảo sát vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, tại xã Lơ Pang. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại xã Lơ Pang; vùng trồng sầu riêng của Công ty TNHH một thành viên Cây ăn trái Thagrico Cao Nguyên thuộc Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) tại xã Ia Tôr và trang trại cà phê của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba (xã Biển Hồ). Đây đều là những nông sản chủ lực của tỉnh nằm trong nhóm có nhu cầu lớn tại thị trường Trung Quốc.

5.jpg
Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu quy trình chế biến cà phê tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba (xã Biển Hồ). Ảnh: Vũ Thảo

Chuyến khảo sát thực tế này đã giúp đoàn doanh nghiệp Trung Quốc hình dung rõ hơn bức tranh ngành hàng nông sản chủ lực tại Gia Lai. Việc đoàn công tác trực tiếp đến thăm các doanh nghiệp của Gia Lai cho thấy Trung Quốc không chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng, mà còn đặc biệt chú trọng đến quy trình trồng trọt, quản lý chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Qua trao đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu tại Gia Lai nhờ khí hậu thuận lợi, diện tích lớn; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp Gia Lai trong việc tổ chức sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Các doanh nghiệp Gia Lai bày tỏ sự kỳ vọng chuyến khảo sát sẽ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn, giúp nông sản Gia Lai tiếp cận ổn định và bền vững tại thị trường Trung Quốc.

3.jpg
Vùng trồng sầu riêng của Công ty TNHH một thành viên Cây ăn trái Thagrico Cao Nguyên tại xã Ia Tôr có diện tích 500 ha. Ảnh: Vũ Thảo

Có thể thấy, chuyến khảo sát là bước tiền đề quan trọng cho việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ nông sản giữa Gia Lai và các doanh nghiệp Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng góp phần nâng cao uy tín của Gia Lai trong mắt đối tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp nỗ lực hơn trong việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu, đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng.

Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp nông sản Gia Lai không chỉ bước vào thị trường Trung Quốc một cách thuận lợi, mà còn có thể vươn xa hơn tới các thị trường khác trong tương lai.

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Kinh tế

(GLO)- Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-8), lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp xử lý 4 trường hợp vi phạm, kịp thời tiêu hủy tổng cộng hơn 108 tấn heo nhiễm bệnh, thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phù Mỹ Đông: Chủ động giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm

Xã Phù Mỹ Đông chủ động giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm

Kinh tế

(GLO)- Để phục vụ 2 dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Phù Mỹ và tuyến đường ven biển đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, xã Phù Mỹ Đông đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Với cách làm bài bản, minh bạch, địa phương đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo tiến độ công trình.

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện nay, lúa vụ Thu đang bước vào giai đoạn trổ-ngậm sữa-chắc xanh-chín. Tuy nhiên, một số diện tích lúa đã ghi nhận tình trạng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

