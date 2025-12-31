Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% so với năm 2024

HẢI YẾN
(GLO)- Chiều 30 - 12, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Năm 2025, ngành Công Thương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9% so với năm 2024; giá trị gia tăng công nghiệp tăng 12,62%, vượt kế hoạch đề ra.

Hệ thống các cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 82,4%, thu hút thêm 32 dự án thứ cấp mới, tạo việc làm cho lao động địa phương và nâng cao hiệu quả sử dụng đất công nghiệp. Lĩnh vực thương mại duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 ước đạt 198.384 tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2024.

Hoạt động xuất nhập khẩu dù chịu tác động từ biến động thị trường quốc tế nhưng vẫn đạt kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 3,45 tỷ USD, vượt gần 20% kế hoạch. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, sản phẩm gỗ, dệt may… tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường, góp phần nâng cao kim ngạch và uy tín hàng hóa của tỉnh.

Bước sang năm 2026, ngành Công Thương đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5 - 10,5%; giá trị gia tăng công nghiệp tăng 11,5 -12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 218.700 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,1 tỷ USD và phấn đấu lên 3,5 tỷ USD.

tong-ket-so-cong-thuong.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Ngô Văn Tổng, nguyên Giám đốc Sở Công Thương. ﻿Ảnh: Hải Yến

Theo Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức, để hoàn thành các mục tiêu trên, Sở Công Thương tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy đang hoạt động và các dự án mới, dự án trọng điểm sớm hoàn thành, phát huy công suất.

Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tăng cường quản lý, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thu hút dự án thứ cấp vào các cụm công nghiệp.

Sở chú trọng phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng gắn với đầu tư hạ tầng thương mại, logistics; hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hướng tới phát triển bền vững ngành Công Thương.

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Ngô Văn Tổng, nguyên Giám đốc Sở Công Thương.

Sở Công Thương cũng tổ chức lễ công bố và trao danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ cho ông Đỗ Văn Lan (làng nghề nón ngựa Phú Gia, xã Xuân An).

nghe-nhan-uu-tu-lan.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho ông Đỗ Văn Lan (làng nghề nón ngựa Phú Gia, xã Xuân An). Ảnh: Hải Yến

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

