Từ 1-3, nhiều ngân hàng ngừng cung cấp dịch vụ trên thiết bị di động có rủi ro bảo mật

(GLO)- Nhiều ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, LPBank, VIB… đã đồng loạt phát đi thông báo về việc ngừng cung cấp dịch vụ trên các thiết bị di động có dấu hiệu rủi ro kể từ ngày 1-3-2026.

Theo đó, ứng dụng ngân hàng trực tuyến sẽ tự động thoát, dừng hoạt động và thông báo lý do cho khách hàng nếu phát hiện 1 trong 3 dấu hiệu mất an toàn.

Vietcombank thông báo quy định mới về an toàn thiết bị. Ảnh: N.U

Cụ thể, thiết bị có trình gỡ lỗi (debugger) đang được gắn hoặc hoạt động; ứng dụng chạy trong môi trường giả lập (emulator), máy ảo, thiết bị giả lập; hoặc thiết bị bật chế độ cho phép máy tính giao tiếp trực tiếp với Android thông qua Android Debug Bridge (ADB).

Ứng dụng bị chèn mã trái phép trong quá trình vận hành, bao gồm các hành vi theo dõi hàm, ghi lại dữ liệu truyền qua hàm hoặc API (hook); hoặc ứng dụng bị can thiệp, chỉnh sửa, đóng gói lại (repacking).

Thiết bị đã bị phá khóa bảo mật như root, jailbreak; hoặc bị mở khóa cơ chế bảo vệ (unlock bootloader).

Bên cạnh đó, khách hàng bắt buộc phải cập nhật và sử dụng phiên bản ứng dụng mới nhất (hoặc phiên bản gần nhất đáp ứng tiêu chuẩn) khi kích hoạt Mobile Banking trên thiết bị mới hoặc kích hoạt lại.

Để đảm bảo các giao dịch chuyển khoản, nạp - rút tiền, thanh toán không bị gián đoạn từ ngày 1-3, các ngân hàng khuyến cáo người dùng cần chủ động kiểm tra tình trạng của thiết bị, xóa các chế độ bẻ khóa root, jailbreak, unlock bootloader; chủ động kiểm tra và tắt chế độ dành cho nhà phát triển (Developer Options) trên điện thoại; tắt các ứng dụng hoặc tính năng chia sẻ màn hình khi đang mở app ngân hàng.

Đồng thời, cập nhật ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất thông qua các cửa hàng ứng dụng chính thức (App Store, CH Play). Thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo bảo mật từ các kênh chính thức của ngân hàng.

Ngoài ra, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập, mã OTP hoặc dữ liệu xác thực cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dưới mọi hình thức nhằm phòng ngừa rủi ro lừa đảo, gian lận tài chính.

Động thái của các ngân hàng nhằm tăng cường an ninh mạng, bảo vệ tài sản của khách hàng. Ảnh: N.U

Được biết, động thái này của các ngân hàng nhằm tuân thủ Thông tư số 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.

Quy định này được đưa ra nhằm tăng cường an ninh mạng, bảo vệ tài sản của khách hàng, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng Mobile Banking.