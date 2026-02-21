Thuế cơ sở 2 tỉnh Gia Lai công khai danh sách 1.151 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế

(GLO)- Thuế cơ sở 2 tỉnh Gia Lai vừa thông báo về việc công khai danh sách nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thuế cơ sở 2 tỉnh Gia Lai thực hiện công khai thông tin 1.151 cá nhân, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước quá 90 ngày đến thời điểm khóa sổ 31-1-2026 với số tiền trên 445,9 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Phát triển đô thị BĐ (mã số thuế: 4101591437, có địa chỉ: số 221 Ngô Gia Tự, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) với số tiền hơn 269,4 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty TNHH Xây dựng đô thị A-N Bình Định (mã số thuế: 4101609645, có địa chỉ: Khu vực Bả Canh, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) với hơn 130,8 tỷ đồng.

Ngoài 2 doanh nghiệp nêu trên còn nhiều doanh nghiệp và cá nhân khác nợ ngân sách từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng như: Công ty TNHH May mặc Huy Hoàng (mã số thuế: 4101419355, địa chỉ tại số 58 đường Trần Phú, phường Bình Định) nợ hơn 2,8 tỷ đồng; ông Võ Văn Mai (mã số thuế: 4100727702) nợ hơn 2,2 tỷ đồng; ông Cù Kim Khánh (mã số thuế: 8298071542) nợ hơn 1,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bất động sản Đô Thành (mã số thuế: 0306030146, trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) nợ hơn 1,5 tỷ đồng; ông Lê Văn Sinh (mã số thuế: 4100435918) nợ hơn 1,5 tỷ đồng…

Các trường hợp còn lại có số nợ thuế dưới mức 1,5 tỷ đồng. Việc công khai danh sách là biện pháp nghiệp vụ của cơ quan quản lý Thuế nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức và cá nhân.