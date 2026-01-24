Gia Lai: Thuế cơ sở 8 ký kết quy chế phối hợp với 16 xã, phường

(GLO)- Chiều 23-1, tại phường Diên Hồng, Thuế cơ sở 8 (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với UBND 16 xã, phường gồm: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất, xã Gào, Biển Hồ, Ia Ly, Ia O, Ia Krái, Chư Păh, Ia Hrung, Ia Chia, Ia Phí, Ia Khươl và Ia Grai.

Năm 2025, tổng thu nội địa trên địa bàn do Thuế cơ sở 8 quản lý đạt 1.951,18 tỷ đồng, bằng 110,4% dự toán tỉnh giao, tăng 22,88% so với năm trước. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 1.013,3 tỷ đồng (bằng 131,6% dự toán tỉnh giao); thu tiền thuê đất đạt 937,8 tỷ đồng (bằng 94,1% dự toán HĐND tỉnh).

Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét từ sự phối hợp giữa cơ quan thuế với cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong quản lý thu ngân sách nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về việc tăng cường phối hợp quản lý thuế; chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong quản lý hộ và cá nhân kinh doanh; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trao đổi, cập nhật thông tin, nhất là trong bối cảnh triển khai xóa bỏ thuế khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ ngày 1-1-2026.

Trên cơ sở thống nhất, Thuế cơ sở 8 và UBND các xã, phường đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế. Quy chế tập trung vào các nội dung: phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế; rà soát, cập nhật dữ liệu hộ, cá nhân kinh doanh; chia sẻ thông tin; kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Việc ký kết quy chế phối hợp là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý hộ, cá nhân kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 và các năm tiếp theo.