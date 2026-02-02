Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

(GLO)- Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo chính sách mới, cán bộ, công chức Thuế cơ sở 9 (Thuế tỉnh Gia Lai) đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế.

Cách làm này góp phần giúp chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Thuế cơ sở 9 hiện quản lý 2.317 hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn 14 xã thuộc 2 huyện biên giới cũ là Đức Cơ và Chư Prông.

Đây là địa bàn rộng, điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu gắn với nông nghiệp, thương mại nhỏ lẻ và dịch vụ phục vụ sản xuất.

Đồng hành để chính sách thuế mới đi vào cuộc sống

Đầu năm 2026, việc chuyển đổi phương thức nộp thuế đối với hộ kinh doanh từ phương pháp khoán sang phương thức kê khai bắt đầu được thực hiện.

Cụ thể, tại địa bàn Thuế cơ sở 9 quản lý có 1.850 hộ kinh doanh trước đây nộp thuế theo phương pháp khoán thực hiện chuyển sang phương thức kê khai. Đây không chỉ là sự thay đổi về kỹ thuật quản lý thuế mà còn tác động trực tiếp đến thói quen, cách thức tổ chức hoạt động của hộ kinh doanh.

Đầu năm 2026, Thuế cơ sở 9 tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quản lý. Ảnh: Sơn Ca

Thuế cơ sở 9 đã tích cực đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi. Đơn vị đã tập trung chỉ đạo các tổ bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình phát triển KT-XH, dự báo sát thực tế số thu theo tháng, quý.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách thuế mới, các nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực trong năm 2026 với tinh thần “cầm tay chỉ việc”.

Đồng thời, đơn vị còn trực tiếp hỗ trợ hộ kinh doanh mở sổ sách kế toán, thực hiện hóa đơn điện tử, hướng dẫn tự kê khai, tự tính và tự nộp thuế.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm tất cả hộ kinh doanh chuyển đổi đều thực hiện nghiêm túc chính sách thuế mới, hạn chế tối đa lúng túng, sai sót trong giai đoạn đầu.

Cán bộ Thuế cơ sở 9 hỗ trợ hộ kinh doanh Sơn Lan (xã Đức Cơ) về việc chuyển đổi theo chính sách mới. Ảnh: Sơn Ca

Thực tế tại cơ sở cho thấy, sự đồng hành này đã tạo được niềm tin và sự chủ động từ phía người nộp thuế. Ông Phan Ngọc Sơn - chủ hộ kinh doanh Sơn Lan (xã Đức Cơ) cho biết, thời gian đầu chuyển từ thuế khoán sang tự kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử cũng gặp không ít vướng mắc.

Tuy nhiên, với sự hướng dẫn kịp thời, nhiệt tình của cán bộ thuế, cùng việc chủ động tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông đã từng bước thực hiện ổn định việc tự kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử.

“Từ trước đến giờ, hộ kinh doanh chúng tôi thực hiện nộp thuế đầy đủ, không chậm trễ”- ông Sơn khẳng định.

Nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Bên cạnh công tác quản lý hộ kinh doanh, Thuế cơ sở 9 hiện quản lý 447 doanh nghiệp (DN), phần lớn là DN nhỏ và vừa, hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, xây dựng.

Trong bối cảnh nền kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, sự phát triển ổn định của cộng đồng DN được xác định là yếu tố then chốt để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho ngân sách nhà nước.

Với quan điểm đó, Thuế cơ sở 9 chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, hỗ trợ DN theo hướng dễ hiểu, đa kênh, có trọng tâm. Việc triển khai chính sách thuế được thực hiện thống nhất, kịp thời, qua đó góp phần giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Trong năm 2025, trên địa bàn đơn vị quản lý có 37 DN thành lập mới, trong đó có một số hộ kinh doanh được vận động, hỗ trợ chuyển đổi lên mô hình DN.

Việc “lên DN” là một thách thức không nhỏ đối với các hộ kinh doanh quen với quy mô nhỏ. Bà Trần Kim Huế - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sơn Huế Gia Lai (xã Đức Cơ) chia sẻ: “Thời gian đầu chuyển từ hộ kinh doanh thuế khoán sang mô hình DN khiến tôi không khỏi lo lắng bởi phải làm quen với một phương thức quản lý hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, sự hướng dẫn tận tình của cơ quan thuế cùng việc được thông tin rõ ràng về các chính sách ưu đãi dành cho DN mới thành lập trên địa bàn khó khăn như Đức Cơ đã giúp DN từng bước ổn định, yên tâm hoạt động”.

Những kết quả tích cực trong công tác hỗ trợ người nộp thuế đã phản ánh rõ nét qua con số thu ngân sách. Năm 2025, tổng thu ngân sách do Thuế cơ sở 9 thực hiện đạt hơn 278 tỷ đồng, bằng 122% dự toán tỉnh giao và bằng 182% so với năm 2024.

Quý I/2026, Thuế cơ sở 9 đã đặt mục tiêu phấn đấu số thu ngân sách đạt trên 30% dự toán năm; triển khai rà soát, giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu cho từng tổ; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã trong quản lý thu ngân sách, bảo đảm sát với thực tế sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân và DN trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Phong - Phó Trưởng Thuế cơ sở 9 - nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là tăng cường chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người nộp thuế, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành để kịp thời gỡ vướng cho DN, hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện các chính sách mới, hướng tới mục tiêu đưa chính sách vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.