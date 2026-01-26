Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý và thu ngân sách

(GLO)- Năm 2025, bằng việc kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện, Thuế tỉnh Gia Lai không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm cho người nộp thuế mà còn thiết lập kỷ lục thu ngân sách mới với 27.783 tỷ đồng.

Kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện

Ngoài các ứng dụng do Cục Thuế triển khai trên phạm vi cả nước, năm 2025, Thuế tỉnh đã xây dựng và triển khai hiệu quả các ứng dụng: Trang thông tin điện tử phiên bản mới (gialaitax.vn); hỗ trợ quản lý hộ kinh doanh (HKD); hỗ trợ quản lý hóa đơn; ứng dụng triển khai công việc; tổng hợp, giám sát hồ sơ khai thuế…

Các ứng dụng đều hướng đến mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế (NNT), đảm bảo công tác quản lý, thu thuế, chống thất thu thuế hiệu quả hơn.

Đặc biệt, ngay sau khi sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trang thông tin điện tử đã giúp gia tăng kết nối, tiếp nhận, trao đổi, giải đáp và tư vấn những vấn đề mà NNT quan tâm, đảm bảo nhanh, chính xác và hiệu quả.

Ngoài ra, trang thông tin còn là kênh trao đổi thông tin điện tử giữa Thuế tỉnh và các ngân hàng thương mại về các nội dung liên quan đến quy định cưỡng chế nợ thuế, công tác rà soát thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số ngoài sàn giao dịch điện tử.

Thuế tỉnh xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đến 11 đội Thuế cơ sở. Ảnh: T.Sỹ

Trong khi đó, ứng dụng hỗ trợ quản lý HKD giúp cơ quan Thuế tỉnh cập nhật các thông tin mới liên quan đến HKD tại 135 xã, phường mới, từ đó triển khai những giải pháp hỗ trợ phù hợp, trong đó có việc hỗ trợ HKD chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai thuế theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Ở khía cạnh khác, ứng dụng hỗ trợ quản lý hóa đơn giúp kiểm soát hóa đơn mua vào - bán ra, đường đi của hóa đơn bất hợp pháp. Từ đó, cơ quan Thuế tỉnh phát đi cảnh báo rủi ro đến cả người mua lẫn người cung cấp dịch vụ, hàng hóa, giúp NNT tránh được những sai phạm không đáng có, tăng uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các ứng dụng: Triển khai công việc; tổng hợp, giám sát hồ sơ khai thuế... do Thuế tỉnh xây dựng và triển khai đã hỗ trợ tích cực công tác giám sát hồ sơ khai thuế của NNT; kiểm soát tỷ lệ đăng ký và nộp thuế điện tử eTax mobile; đồng thời kiểm soát rủi ro hóa đơn và kiểm soát kinh doanh thương mại điện tử…

Theo ông Trần Hữu Danh - Phó Trưởng Thuế tỉnh, hiện đơn vị đã kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện, bao quát từ khâu tuyên truyền, hỗ trợ NNT đến quản lý, thu thuế và chống thất thu thuế.

Nhiều ứng dụng và dịch vụ công trực tuyến của ngành thuế đã kết nối liên thông với ngân hàng cùng các sở, ngành trên địa bàn tỉnh và được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho phép NNT nộp và theo dõi hồ sơ liên quan đến lĩnh vực thuế trên môi trường điện tử.

Kết quả từ những con số

Ngoài các ứng dụng kể trên, Thuế tỉnh còn thiết lập và phát huy các kênh giao tiếp Fanpage, Zalo, Gmail… đảm bảo thông tin và giải quyết nhanh, đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến từng NNT.

Người dân hoặc doanh nghiệp có thể giải quyết nhanh nhiều vấn đề liên quan đến thuế mà không cần đến cơ quan thuế. Với những tiện ích đó, hiện 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kê khai, nộp thuế và nhận tiền hoàn thuế trên môi trường điện tử.

Toàn tỉnh cũng có 46.765/46.893 HKD đã cài đặt và sử dụng ứng dụng nộp thuế điện tử eTaxMobile.

Công chức Thuế tỉnh hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng nộp thuế điện tử eTaxMobile. Ảnh: T.Sỹ

Ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Vật liệu xây dựng Mỹ Quang (phường Quy Nhơn Nam) cho rằng, việc tương tác với cơ quan Thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường điện tử là xu hướng không thể đảo ngược.

Điều này giúp DN nắm bắt kịp thời, đầy đủ cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế, từ đó chủ động thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, gia tăng uy tín và tăng khả năng cạnh tranh.

Chuyển đổi số không chỉ giúp Thuế tỉnh thực hiện tốt phương châm “lấy NNT làm trung tâm phục vụ”, mà còn giúp năng cao hiệu quả công tác quản lý, thu thuế và chống thất thu thuế.

Năm 2025, Thuế tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khi đạt số thu cao kỷ lục 27.783 tỷ đồng, vượt 40,1% dự toán trung ương giao, vượt 21,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,8% so với năm trước, tạo nguồn lực quan trọng cho tỉnh đầu tư phát triển KT-XH .

Ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh - cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến tạo và phát huy tối đa mô hình quản lý mở bằng công nghệ, trên nguyên tắc phục vụ, hỗ trợ, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho NNT với 4 trụ cột chính: Hỗ trợ, cảnh báo, công khai, đối thoại để phục vụ NNT tốt hơn; đồng thời “bịt” tối đa các lỗ hổng trong công tác quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.