Gia Lai tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Ðây không chỉ là yêu cầu tuân thủ quy định, mà còn là bước đệm quan trọng để hộ kinh doanh nâng cao uy tín, minh bạch tài chính và hội nhập xu hướng kinh doanh hiện đại.

Gần 100% hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã chuyển sang kê khai thuế

Triển khai chiến dịch 60 ngày (từ 1-11 đến 31-12-2025) cao điểm chuyển đổi phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh (HKD) do Cục Thuế phát động, ngành Thuế tỉnh đã rà soát số lượng HKD đang áp dụng phương thức thuế khoán có phát sinh thuế để tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ chuyển sang phương pháp kê khai.

Công chức Thuế cơ sở 1 tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh quy trình chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai. Ảnh: T.Sỹ

Qua rà soát, cơ quan thuế xác định, toàn tỉnh có 17.015 HKD áp dụng phương pháp thuế khoán có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm và 2.561 HKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên cần được hỗ trợ.

Mục tiêu trước mắt là hỗ trợ nhóm HKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên áp dụng phương thức kê khai.

Quá trình triển khai chiến dịch gặp nhiều trở ngại bởi các đợt bão lũ, nhiều HKD phải dành thời gian để khắc phục hậu quả thiên tai. Trong bối cảnh đó, các đội thuế đã thành lập nhiều điểm tư vấn tại xã, phường để hỗ trợ HKD nhanh chóng áp dụng phương pháp kê khai thuế theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn-Trưởng Thuế cơ sở 1-cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức 8 điểm tư vấn cho HKD tại các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc. Thậm chí, công chức thuế đến tận nhà HKD để hướng dẫn.

Nhờ đó, đến ngày 20-11, 455 HKD áp dụng phương pháp thuế khoán có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã đăng ký và áp dụng phương pháp kê khai, đạt 100%”.

Được sự hướng dẫn trực tiếp của cơ quan thuế và các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, nhiều HKD đã hiểu chính sách, nhanh chóng chuyển đổi phương thức thuế khoán sang kê khai.

Chị P.T.H.H-chủ cơ sở mua bán phụ tùng ô tô và sửa chữa ô tô ở phường Quy Nhơn Nam-cho hay: Việc kê khai đầy đủ sổ sách giúp cơ sở dễ dàng chứng minh doanh thu, chi phí và lợi nhuận, từ đó có thể hoạch định và chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Đồng thời, việc tuân thủ các yêu cầu về kế toán cũng đảm bảo công khai, minh bạch, giúp tăng uy tín với khách hàng trong môi trường kinh doanh hiện đại, góp phần hạn chế rủi ro liên quan đến pháp lý cũng như trong công tác quản lý thuế.

Theo ông Trần Quang Thành-Phó Trưởng Thuế tỉnh, từ ngày 1 đến 20-11, có 10/11 thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu được giao khi hỗ trợ 2.559/2.561 HKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên áp dụng phương pháp kê khai thuế theo quy định mới.

Còn 2 HKD chưa áp dụng phương pháp kê khai vì nguyên nhân khách quan đang được Thuế cơ sở 8 tư vấn, hướng dẫn thực hiện.

Tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh

Theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, từ ngày 1-1-2026, phương pháp thuế khoán đối với HKD, cá nhân kinh doanh sẽ chính thức được xóa bỏ, chuyển sang hình thức kê khai.

Đây là giải pháp hữu hiệu để nâng cao tính minh bạch và công bằng trong kinh doanh, quản lý thuế, phù hợp với xu thế phát triển. Vì thế, ngày 15-11-2025, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6531/UBND-KTTH chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1-1-2026.

Ông Trần Quang Thành cho biết thêm: Xác định hỗ trợ HKD nói riêng, người nộp thuế nói chung là việc làm thường xuyên, liên tục, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng phương pháp kê khai.

Hiện Thuế tỉnh đã ký kết phối hợp với BIDV Bình Định và một số doanh nghiệp có uy tín cung cấp các gói giải pháp, dịch vụ hóa đơn điện tử với chi phí hợp lý, dễ sử dụng cho HKD.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc liên tục cập nhật cơ chế, chính sách mới liên quan đến thuế và tiếp tục duy trì các điểm tư vấn, hướng dẫn HKD chuyển đổi phương thức thuế khoán sang kê khai.

Thuế tỉnh hợp tác với BIDV Bình Định triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế. Ảnh: T.Sỹ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh-Giám đốc BIDV Bình Định-cho hay: “Ngân hàng đảm bảo nguồn vốn tín dụng với lãi suất cạnh tranh và cung cấp miễn phí khi sử dụng ứng dụng quản lý bán hàng toàn diện MyShop Pro dành cho tiểu thương, HKD trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng này được tích hợp trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking, người dùng có thể dễ dàng quản lý sản phẩm, đơn hàng, dòng tiền, tạo hóa đơn điện tử và sử dụng chữ ký số, giúp các HKD chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai thuế và quản lý tài chính hiệu quả hơn”.