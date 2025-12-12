Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM TIẾN SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngành Thuế tỉnh Gia Lai đang tập trung thực hiện chiến dịch cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai.

Ðây không chỉ là yêu cầu tuân thủ quy định, mà còn là bước đệm quan trọng để hộ kinh doanh nâng cao uy tín, minh bạch tài chính và hội nhập xu hướng kinh doanh hiện đại.

Gần 100% hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã chuyển sang kê khai thuế

Triển khai chiến dịch 60 ngày (từ 1-11 đến 31-12-2025) cao điểm chuyển đổi phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh (HKD) do Cục Thuế phát động, ngành Thuế tỉnh đã rà soát số lượng HKD đang áp dụng phương thức thuế khoán có phát sinh thuế để tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ chuyển sang phương pháp kê khai.

ho-kinh-doanh-1.jpg
Công chức Thuế cơ sở 1 tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh quy trình chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai. Ảnh: T.Sỹ

Qua rà soát, cơ quan thuế xác định, toàn tỉnh có 17.015 HKD áp dụng phương pháp thuế khoán có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm và 2.561 HKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên cần được hỗ trợ.

Mục tiêu trước mắt là hỗ trợ nhóm HKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên áp dụng phương thức kê khai.

Quá trình triển khai chiến dịch gặp nhiều trở ngại bởi các đợt bão lũ, nhiều HKD phải dành thời gian để khắc phục hậu quả thiên tai. Trong bối cảnh đó, các đội thuế đã thành lập nhiều điểm tư vấn tại xã, phường để hỗ trợ HKD nhanh chóng áp dụng phương pháp kê khai thuế theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn-Trưởng Thuế cơ sở 1-cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức 8 điểm tư vấn cho HKD tại các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc. Thậm chí, công chức thuế đến tận nhà HKD để hướng dẫn.

Nhờ đó, đến ngày 20-11, 455 HKD áp dụng phương pháp thuế khoán có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã đăng ký và áp dụng phương pháp kê khai, đạt 100%”.

Được sự hướng dẫn trực tiếp của cơ quan thuế và các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, nhiều HKD đã hiểu chính sách, nhanh chóng chuyển đổi phương thức thuế khoán sang kê khai.

Chị P.T.H.H-chủ cơ sở mua bán phụ tùng ô tô và sửa chữa ô tô ở phường Quy Nhơn Nam-cho hay: Việc kê khai đầy đủ sổ sách giúp cơ sở dễ dàng chứng minh doanh thu, chi phí và lợi nhuận, từ đó có thể hoạch định và chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Đồng thời, việc tuân thủ các yêu cầu về kế toán cũng đảm bảo công khai, minh bạch, giúp tăng uy tín với khách hàng trong môi trường kinh doanh hiện đại, góp phần hạn chế rủi ro liên quan đến pháp lý cũng như trong công tác quản lý thuế.

Theo ông Trần Quang Thành-Phó Trưởng Thuế tỉnh, từ ngày 1 đến 20-11, có 10/11 thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu được giao khi hỗ trợ 2.559/2.561 HKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên áp dụng phương pháp kê khai thuế theo quy định mới.

Còn 2 HKD chưa áp dụng phương pháp kê khai vì nguyên nhân khách quan đang được Thuế cơ sở 8 tư vấn, hướng dẫn thực hiện.

Tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh

Theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, từ ngày 1-1-2026, phương pháp thuế khoán đối với HKD, cá nhân kinh doanh sẽ chính thức được xóa bỏ, chuyển sang hình thức kê khai.

Đây là giải pháp hữu hiệu để nâng cao tính minh bạch và công bằng trong kinh doanh, quản lý thuế, phù hợp với xu thế phát triển. Vì thế, ngày 15-11-2025, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6531/UBND-KTTH chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1-1-2026.

Ông Trần Quang Thành cho biết thêm: Xác định hỗ trợ HKD nói riêng, người nộp thuế nói chung là việc làm thường xuyên, liên tục, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng phương pháp kê khai.

Hiện Thuế tỉnh đã ký kết phối hợp với BIDV Bình Định và một số doanh nghiệp có uy tín cung cấp các gói giải pháp, dịch vụ hóa đơn điện tử với chi phí hợp lý, dễ sử dụng cho HKD.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc liên tục cập nhật cơ chế, chính sách mới liên quan đến thuế và tiếp tục duy trì các điểm tư vấn, hướng dẫn HKD chuyển đổi phương thức thuế khoán sang kê khai.

ho-kinh-doanh-2.jpg
Thuế tỉnh hợp tác với BIDV Bình Định triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế. Ảnh: T.Sỹ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh-Giám đốc BIDV Bình Định-cho hay: “Ngân hàng đảm bảo nguồn vốn tín dụng với lãi suất cạnh tranh và cung cấp miễn phí khi sử dụng ứng dụng quản lý bán hàng toàn diện MyShop Pro dành cho tiểu thương, HKD trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng này được tích hợp trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking, người dùng có thể dễ dàng quản lý sản phẩm, đơn hàng, dòng tiền, tạo hóa đơn điện tử và sử dụng chữ ký số, giúp các HKD chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai thuế và quản lý tài chính hiệu quả hơn”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Thời sự - Bình luận

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tài chính

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Thời sự - Bình luận

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Tài chính

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

Kinh tế

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

Tài chính

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Tài chính

(GLO)- Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng loạt tung ra thị trường nhiều gói tín dụng tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn, đồng thời cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn.

null