Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Chương trình này được triển khai từ tháng 7-2023, quy mô ban đầu 15.000 tỷ đồng, được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giao cho 4 ngân hàng quốc doanh: Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank chủ công thực hiện. Hiện nay, ngoài 4 ngân hàng nói trên còn có nhiều ngân hàng thương mại khác cùng tham gia, quy mô gói tín dụng lên đến 100.000 tỷ đồng.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn tại Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Nguồn vốn của chương trình do các ngân hàng tự huy động để cho DN hoạt động trên lĩnh vực lâm sản và thủy sản vay có thời hạn với lãi suất thấp hơn lãi suất bình quân cùng kỳ tại các ngân hàng, nhằm giảm bớt khó khăn về tài chính cho DN, chứ không phải Nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay cho DN.

Thời gian qua, các ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay bằng VNĐ thấp hơn từ 1 - 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn tại các ngân hàng, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Qua đó, giúp DN có thêm nhiều lựa chọn để giải quyết khó khăn về tài chính, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các DN chế biến, xuất khẩu thủy sản có thêm cơ hội tiếp cận và vay vốn từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản để đầu tư phát triển kinh doanh doanh. Ảnh: T.SỸ