Người dân phường Quy Nhơn Nam tự nguyện giao nộp cá thể vạc rừng quý hiếm

ĐẶNG VIỆT
(GLO)- Sáng 9-1, người dân phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện giao nộp một cá thể vạc rừng (vạc hoa - Gorsachius melanoleucos), loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể vạc rừng do anh Trịnh Quốc Phú (SN 2003, trú tại khu vực 3, phường Quy Nhơn Nam) phát hiện trong tình trạng bị thương, rơi gần khu vực nhà ở. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm trong diện được pháp luật bảo vệ, anh Phú đã chủ động mang cá thể chim đến Công an phường Quy Nhơn Nam để giao nộp.

nguoi-dan-phuong-quy-nhon-nam-tu-nguyen-giao-nop-ca-the-vac-rung-quy-hiem.jpg
Anh Trịnh Quốc Phú (giữa) tự nguyện giao nộp cá thể vạc rừng quý hiếm cho Công an và chính quyền phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Đ.V

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Quy Nhơn Nam đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường và Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn tiến hành bàn giao cá thể vạc rừng để hoàn tất các thủ tục chăm sóc, cứu hộ và đưa về môi trường bảo tồn tự nhiên theo đúng quy định.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm của anh Trịnh Quốc Phú thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần lan tỏa tinh thần chấp hành pháp luật, chung tay bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

