Người chăn nuôi thận trọng tái đàn

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, nhiều hộ chăn nuôi và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu khôi phục sản xuất, tái đàn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thay vì tăng đàn ồ ạt như trước, người chăn nuôi chú trọng hơn đến yếu tố an toàn sinh học, phòng, chống dịch bệnh để hướng đến phát triển bền vững.

Tái đàn có kế hoạch, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Công ty TNHH Chăn nuôi Nam Sài Gòn (xã Ia Hiao) đã triển khai kế hoạch tái đàn theo từng giai đoạn. Thời gian qua, trang trại của công ty duy trì chăn nuôi khoảng 16.000 con heo thịt. Trong đó, một phần đã được xuất bán trước Tết và đang tiếp tục nhập đàn mới theo từng nhóm lứa tuổi để cân đối cung - cầu.

Công ty TNHH Chăn nuôi Nam Sài Gòn (xã Ia Hiao) đã triển khai kế hoạch tái đàn heo theo từng giai đoạn. Ảnh: Lê Nam

Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chăn nuôi Nam Sài Gòn - cho biết: Việc tái đàn được công ty thực hiện thận trọng, ưu tiên con giống có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm dịch đầy đủ. Trang trại vận hành theo mô hình chăn nuôi khép kín, kiểm soát từ con giống, thức ăn, môi trường chuồng trại đến đầu ra sản phẩm.

Hệ thống chuồng nuôi được thiết kế theo nguyên tắc một chiều; người và phương tiện ra vào đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Chuồng trại được sát trùng định kỳ nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi.

“Chúng tôi không tái đàn ồ ạt mà tăng dần theo kế hoạch. Từng khâu từ con giống, vệ sinh chuồng trại đến chăm sóc đều được kiểm soát chặt để hạn chế rủi ro dịch bệnh. Công ty phấn đấu đến quý II năm nay sẽ nâng tổng đàn thêm khoảng 15 - 20% so với trước Tết. Bên cạnh duy trì sản xuất, chúng tôi cũng từng bước xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nhằm ổn định đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm” - ông Tùng cho biết thêm.

Không chỉ các DN lớn, nhiều hộ chăn nuôi cũng bắt đầu tái đàn sau Tết với tâm thế thận trọng hơn. Tại thôn Tân Hóa Bắc (xã Hòa Hội), ông Nguyễn Văn Công đang chuẩn bị cho đàn heo khoảng 50 con tách mẹ để bổ sung đàn nuôi mới. Hiện tổng đàn heo thịt của gia đình ông đạt khoảng 200 con, độ tuổi từ 1 đến hơn 4 tháng.

“Heo con đều được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, chuồng trại thường xuyên được vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng và hạn chế người lạ vào khu vực chăn nuôi. Ngay cả tôi mỗi khi vào cũng phải thay ủng, bảo hộ để phòng dịch” - ông Công chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Giang Trí (ở thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường) cũng bắt đầu vụ nuôi mới ngay sau Tết với hai lứa gà, mỗi lứa khoảng 1.100 con. Anh Trí chủ yếu nuôi gà thả đồi với các dòng gà giống của Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư. “Trước mỗi vụ nuôi mới, tôi đều dành thời gian làm sạch và khử khuẩn chuồng trại. Con giống phải được tiêm vắc xin đầy đủ rồi mới thả nuôi để hạn chế rủi ro dịch bệnh” - anh Trí cho hay.

Dù vậy, theo anh Trí, giá gà giống hiện vẫn khá cao, trong đó, gà mía khoảng 19.000 đồng/con và gà Minh Dư khoảng 13.000 đồng/con, trong khi thị trường tiêu thụ gà thịt gần đây có dấu hiệu chậm lại.

Khuyến cáo tăng cường an toàn sinh học

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), thời điểm sau Tết thường là giai đoạn người chăn nuôi đồng loạt tái đàn, nguy cơ phát sinh dịch bệnh cũng tăng cao nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Vì vậy, Chi cục khuyến cáo người dân cần tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi bằng các loại hóa chất thông dụng như iodine, benkocid hoặc vôi bột.

Chuồng trại nên để trống ít nhất 1 - 2 tuần trước khi nuôi lại nhằm tiêu diệt mầm bệnh còn tồn lưu. Bên cạnh đó, con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, được tiêm phòng đầy đủ, xuất phát từ các cơ sở an toàn dịch bệnh và có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Anh Nguyễn Giang Trí (thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường) thả nuôi 2.200 con gà sau Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trọng Lợi

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho người dân về chăn nuôi an toàn sinh học; đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo thống kê đến tháng 2-2026, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, đàn bò gần 793 nghìn con, tăng 1,6%; đàn heo (không kể heo con chưa tách mẹ) hơn 1,71 triệu con, tăng 9,4%; đàn gia cầm khoảng 18,7 triệu con, tăng 8,7%.

Đáng chú ý, các dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng tiếp tục được kiểm soát, còn dịch tả heo châu Phi không phát sinh ổ dịch mới. Trong năm 2026, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu duy trì tốt công tác phòng bệnh thông qua chương trình tiêm phòng định kỳ. Theo đó, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng phấn đấu đạt trên 80% tổng đàn gia súc; tỷ lệ tiêm phòng cúm gia cầm đạt trên 80% tổng đàn gia cầm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng khuyến cáo người chăn nuôi cần theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động thực hiện vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Khi phát hiện gia súc, gia cầm có dấu hiệu bệnh hoặc chết bất thường, cần báo ngay cho cơ quan thú y để kịp thời xử lý, tránh lây lan trên diện rộng.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - nhấn mạnh: “Với sự chủ động của người chăn nuôi cùng sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, hoạt động tái đàn sau Tết đang diễn ra theo hướng thận trọng và an toàn hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành chăn nuôi địa phương từng bước phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới”.