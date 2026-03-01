Gia Lai đầu tư 27 tỷ đồng sửa chữa hồ thủy lợi Ia Ring

Dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, thuộc nhóm C công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình đầu mối hồ chứa nước cấp II.

Quy mô đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối gồm: đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, nhà quản lý, xây dựng mốc quan trắc, lắp đặt thiết bị đo mưa, đo nước giám sát vận hành công trình.

Hồ chứa nước Ia Ring (xã Bờ Ngoong) được đầu tư sửa chữa trong 2 năm 2026-2027. Ảnh: N.D

Theo phương án thiết kế cơ sở, đập đất sẽ xử lý thấm và lỗ sụt thân đập, gia cố mái thượng lưu đập, mặt đập đã bị hư hỏng. Xây dựng tường chắn sóng dài 11 m, lắp đặt barie hạn chế tải trọng 2 đầu đập, thay mới hệ thống đèn chiếu sáng.

Còn tại cống lấy nước sẽ thay thế ống thông hơi, thay mới các cửa ra vào, cửa sổ nhà tháp cống thượng lưu, nhà van hạ lưu… Tràn xả lũ sẽ gia cố kênh dẫn thượng lưu tràn, vệ sinh các hạng mục khác. Nhà quản lý được sửa chữa, xây dựng mới hệ thống mốc quan trắc kiểm tra lún; trạm đo mưa, đo nước tự động và 1 mặt cắt quan trắc thấm đập gần vị trí cống lấy nước.

Mục tiêu của Dự án sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối hồ Ia Ring nhằm đảm bảo an toàn công trình; cải thiện các công năng sử dụng và điều kiện quản lý, vận hành của đập cấp nước tưới ổn định cho nông nghiệp, dân sinh, giảm lũ vùng hạ du hồ, đảm bảo dòng chảy môi trường…

Tổng mức đầu tư dự án là 27 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2027.