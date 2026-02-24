Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Bà Đồng Thị Ánh.

Trước thềm Xuân 2026, trò chuyện với bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty PISICO - Công ty CP, Top 10 Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng 2025, câu chuyện được mở ra theo cách lắng đọng: Danh hiệu chỉ là dấu mốc ghi nhận, còn kỷ luật quản trị, uy tín doanh nghiệp (DN) và đóng góp xã hội mới là giá trị bền vững cần được gìn giữ qua thời gian.

Giữ nền tảng, đi đường dài

Ngày 12-11-2025, bà Ánh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Cuối tháng 10-2025, bà được trao danh hiệu “Top 10 Nữ Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc Việt Nam - Bông hồng vàng” năm 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, cùng các tổ chức quốc tế tổ chức…

▪ Thưa bà, khi được trao một danh hiệu lớn, điều gì theo bà là quan trọng nhất sau sự ghi nhận đó?

- Theo tôi, điều quan trọng nhất là ý thức rõ hơn về trách nhiệm. Danh hiệu là sự ghi nhận của xã hội đối với những nỗ lực trong một giai đoạn nhất định, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người đứng đầu DN.

Mỗi quyết định quản trị cần được cân nhắc thận trọng, bởi tác động của nó không chỉ dừng lại trong nội bộ, mà còn ảnh hưởng đến người lao động, đối tác và các địa phương nơi DN hoạt động.

Những năm gần đây, cộng đồng DN chịu tác động mạnh từ nhiều yếu tố bất lợi như dư âm của đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, thị trường xuất khẩu biến động, chi phí đầu vào tăng cao. Trong bối cảnh đó, thách thức lớn nhất không chỉ là duy trì sản xuất, mà là giữ cho DN không bị suy yếu từ bên trong.

Bà Đồng Thị Ánh được vinh danh Top 10 Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng 2025. Ảnh: NVCC

▪ Trước những biến động ấy, định hướng lớn trong điều hành của PISICO được xác định như thế nào?

- Chúng tôi thống nhất một nguyên tắc xuyên suốt: Không đánh đổi nền tảng dài hạn để lấy kết quả ngắn hạn. Khi thị trường khó khăn, tiết giảm chi phí là cần thiết, nhưng nếu làm tổn hại đến nguồn nhân lực, văn hóa DN hay uy tín thương hiệu, thì DN sẽ phải trả giá trong tương lai.

Hiện Tổng Công ty PISICO quản lý và điều hành 14 đơn vị thành viên, duy trì việc làm cho gần 2.000 lao động trực tiếp và tạo sinh kế cho khoảng 12.000 lao động gián tiếp trong chuỗi trồng, bảo vệ, khai thác và chế biến gỗ tại tỉnh và các tỉnh lân cận.

Những con số này không chỉ phản ánh quy mô sản xuất, mà còn gắn liền với trách nhiệm xã hội trong việc ổn định đời sống nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở thị trường nước ngoài, các dự án trồng và chế biến cao su của PISICO tại tỉnh Sekong (Lào) trên 2.500 ha, vốn đầu tư trên 21,7 triệu USD, đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.500 lao động địa phương. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, trong đó có sự gắn kết chặt chẽ với khu vực Tây Nguyên.

Ngay cả trong giai đoạn khó khăn, thay vì cắt giảm lao động hàng loạt, PISICO lựa chọn tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy, phân công công việc phù hợp với năng lực từng bộ phận, đồng thời chú trọng đào tạo và trẻ hóa đội ngũ quản lý. Đây là lựa chọn không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn.

Bà Đồng Thị Ánh khảo sát vùng trồng nguyên liệu tại xã Đak Mang, huyện Hoài Ân (cũ). Ảnh: NVCC

▪ Giữ ổn định lao động trong tái cơ cấu thường chịu nhiều áp lực, bà nhìn nhận quyết định này ra sao?

- Tôi coi đây là quyết định mang tính kinh tế dài hạn. Người lao động là tài sản quan trọng nhất của DN. Khi giữ được đội ngũ ổn định, DN sẽ duy trì được kỷ luật, kinh nghiệm nghề và tinh thần gắn bó. Điều đó giúp DN thích ứng nhanh hơn khi thị trường có dấu hiệu phục hồi.

PISICO tiếp tục duy trì đầy đủ các chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi; thực hiện trả lương gắn với năng suất và hiệu quả lao động. Và cũng khá vui khi chúng tôi chú trọng bình đẳng giới trong sử dụng và quy hoạch cán bộ, với tỷ lệ nữ giữ các vị trí quản lý gần tương đương với nam giới.

Trách nhiệm lan tỏa từ DN đến cộng đồng

▪ Bà cho rằng, bên cạnh việc giữ ổn định nội lực, yêu cầu đặt ra với DN hiện nay là củng cố kỷ luật quản trị, coi đây là trụ cột của phát triển bền vững. Vậy, những đổi mới cụ thể trong công tác quản trị của PISICO là gì?

- Chúng tôi tập trung hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng minh bạch, phân định rõ trách nhiệm giữa hội đồng quản trị và bộ máy điều hành, tăng cường kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Minh bạch phải được xây dựng bằng hệ thống, không phụ thuộc vào cá nhân. Khi quyền hạn gắn liền với trách nhiệm và có cơ chế giám sát rõ ràng, kỷ luật quản trị sẽ trở thành thói quen trong DN.

Nhờ đó, nhiều năm liền PISICO đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; gần đây nhất là năm 2025, số tiền nộp ngân sách hợp nhất đạt 60 tỷ đồng.

Các sản phẩm gỗ của chúng tôi hiện đã xuất khẩu sang 12 quốc gia, từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế.

▪ Không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh doanh, bà đặt vấn đề trách nhiệm với xã hội và cộng đồng như thế nào, thưa bà?

- Trách nhiệm xã hội trước hết là tuân thủ pháp luật, chăm lo người lao động, minh bạch trong kinh doanh. Bên cạnh đó là sự sẻ chia với cộng đồng, nhất là trong những thời điểm khó khăn.

Hằng năm, từ nguồn thu nhập cá nhân, tôi tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, xây dựng nhà Đại đoàn kết, ủng hộ các chương trình hướng về Trường Sa…

Bà Đồng Thị Ánh tặng quà cho người dân vùng lũ ở thôn Hưng Nghĩa (xã Tuy Phước), tháng 11.2025. Ảnh: NVCC

▪ Hiện đảm nhận Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành VCCI, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, bà nhìn nhận thách thức lớn nhất hiện nay đối với doanh nhân, đặc biệt doanh nhân nữ, là gì?

- Thách thức lớn nhất hiện nay là tốc độ thay đổi của môi trường kinh doanh, đòi hỏi người đứng đầu DN phải liên tục học hỏi, thích ứng, nhưng đồng thời không được xa rời những giá trị nền tảng. Với doanh nhân nữ, ngoài năng lực chuyên môn, cần sự bền bỉ và kỷ luật để khẳng định vai trò bằng hiệu quả công việc.

Bà Đồng Thị Ánh (SN 1956, phường Quy Nhơn), vinh dự được Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong nước, quốc tế trao tặng nhiều phần thưởng. Dưới sự dẫn dắt của bà, PISICO nhiều năm liền đạt các danh hiệu, phần thưởng cao quý, đặc biệt là Huân chương Độc lập hạng nhì; giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động…

Trách nhiệm của doanh nhân được đo bằng sự ổn định của tổ chức sản xuất, bằng việc làm và thu nhập của người lao động, bằng sự tuân thủ pháp luật và những đóng góp cụ thể cho cộng đồng, cho địa phương nơi DN đứng chân.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, câu chuyện từ thực tiễn điều hành cho thấy phát triển DN không chỉ là mở rộng quy mô hay tăng trưởng doanh thu, mà là xây dựng nền tảng quản trị vững chắc, gắn lợi ích DN với lợi ích xã hội.

▪ Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!