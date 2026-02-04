Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

PISICO Bình Định phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 4-2, Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1985-2025) và tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025.

Được thành lập năm 1985 với tên gọi Công ty Hợp tác Khai thác Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Nghĩa Bình - Ratanakiri, PISICO Bình Định khởi đầu trong điều kiện hết sức thiếu thốn, cơ sở vật chất thô sơ, nguồn vốn ban đầu chỉ khoảng 10 triệu đồng.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
PISICO Bình Định trải qua 4 thập kỷ hình thành và phát triển. Ảnh: Dũng Nhân

Trải qua 4 thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng nhiều lần chuyển đổi mô hình quản trị, từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần không còn vốn nhà nước từ năm 2018, PISICO Bình Định từng bước khẳng định bản lĩnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu.

Đến nay, vốn điều lệ của Tổng công ty đạt 275 tỷ đồng, tăng gấp 27.500 lần so với thời điểm thành lập; tổng nguồn vốn hợp nhất đạt gần 755 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong suốt 40 năm hoạt động, PISICO Bình Định chưa từng ghi nhận năm kinh doanh thua lỗ, kể cả trong những giai đoạn kinh tế biến động, khủng hoảng, thể hiện năng lực quản trị hiệu quả và chiến lược phát triển bền vững.

Hiện PISICO Bình Định vận hành hệ sinh thái gồm 13 đơn vị thành viên, hoạt động đa lĩnh vực, mở rộng đầu tư ra nhiều địa phương và vươn sang nước bạn Lào.

Song song với sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty còn chú trọng an sinh xã hội, phụng dưỡng 16 Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng và Nhà nước đã trao tặng PISICO Bình Định nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất và Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2022.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng công ty PISICO Bình Định xác định chiến lược trọng tâm là xây dựng doanh nghiệp trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, có thương hiệu, sở hữu các ngành nghề kinh doanh mũi nhọn đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

chu-tich-hdqt-dong-thi-anh.jpg
Bà Đồng Thị Ánh- Chủ tịch HĐQT PISICO Bình Định trình bày định hướng đưa doanh nghiệp trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành. Ảnh: Dũng Nhân

Để tạo bước phát triển đột phá về quy mô và chất lượng tăng trưởng, PISICO Bình Định đang tập trung nguồn lực triển khai nhiều dự án hạ tầng, bất động sản quy mô lớn, tiêu biểu như: Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn Bắc với tổng vốn đầu tư trên 260 tỷ đồng; Khu dân cư Ánh Việt kiểu mẫu, tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng; đồng thời, mở rộng Cụm công nghiệp Cát Nhơn nhằm tạo dư địa thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp địa phương.

pisico-khen-thuong-can-bo-nhan-vien.jpg
PISICO Bình Định khen thưởng các cán bộ, nhân viên có thành tích trong năm 2025. Ảnh: Dũng Nhân

Song song với việc giữ vững vị thế trong các lĩnh vực truyền thống như trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC-COC và chế biến gỗ xuất khẩu, PISICO Bình Định tiếp tục mở rộng không gian phát triển ra thị trường quốc tế, trong đó có kế hoạch đầu tư thêm 200 ha cà phê tại dự án Sê Kông (Lào).

Trên lộ trình hướng tới tương lai, Tổng công ty cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế; lấy phát triển bền vững làm mục tiêu xuyên suốt, gắn hiệu quả sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội; không ngừng cải thiện đời sống người lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, PISICO Bình Định đã tổ chức tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên qua các thời kỳ; đồng thời, khen thưởng 21 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2025.

trao-nha-tinh-thuong-cho-benh-nhan-ngheo-tinh-gia-lai.jpg
Chủ tịch HĐQT PISICO Bình Định trao bảng tượng trưng tặng nhà tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi lễ, PISICO đã trao tặng 2 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và đơn vị kết nghĩa làng Cát (xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai), góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia với cộng đồng.

