Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Nhiệm vụ trọng tâm là chỉ huy vận hành lưới điện phân phối, giám sát tình trạng mang tải của đường dây, trạm biến áp, kịp thời phát hiện và xử lý các bất thường phát sinh. Trong những ngày Tết, phụ tải sinh hoạt tăng 20 - 30% so với ngày thường, tập trung chủ yếu vào buổi tối, trong khi lực lượng trực hiện trường mỏng hơn, đòi hỏi điều độ viên phải theo dõi sát sao từng thông số trên hệ thống SCADA.

Nhân viên trực vận hành tại Trung tâm Điều khiển Hệ thống điện Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Thực tế cho thấy, những khó khăn trong ngày Tết không chỉ đến từ phụ tải tăng cao mà còn từ các yếu tố thời tiết, nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện và sự cố bất ngờ do thiết bị vận hành lâu năm. Mỗi khi hệ thống cảnh báo quá tải, mất tín hiệu hoặc chạm đất, điều độ viên phải lập tức phân tích nguyên nhân, khoanh vùng sự cố, ban hành lệnh thao tác và phối hợp với các đội quản lý điện tại hiện trường xử lý trong thời gian ngắn nhất. Mục tiêu cao nhất là hạn chế tối đa phạm vi và thời gian mất điện đối với khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Tùng - Trưởng Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai - chia sẻ: Hiện nay, Phòng Điều độ vận hành theo mô hình 2 trung tâm điều khiển từ xa tại Quy Nhơn và Pleiku. Mục tiêu của mô hình này là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đặc biệt trong các dịp cao điểm như lễ, Tết. Tuy nhiên, để mô hình vận hành hiệu quả, mỗi điều độ viên phải nắm chắc sơ đồ lưới điện, phương thức vận hành, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp trong điều kiện áp lực cao.

Theo ông Thái Minh Châu - Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, vai trò của Phòng Điều độ được thể hiện bằng những nhiệm vụ cụ thể, áp lực thực tế và trách nhiệm trực tiếp đối với từng khu vực, từng phụ tải trong những ngày cao điểm. Ban Giám đốc chỉ đạo mục tiêu xuyên suốt của Phòng Điều độ trong dịp Tết là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, hạn chế thấp nhất số vụ sự cố và thời gian mất điện, không để xảy ra sự cố chủ quan.