Tăng tốc sản xuất ngay đầu năm, khởi động chu kỳ tăng trưởng mới

(GLO)- Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tỉnh, tỷ lệ công nhân trở lại làm việc đều đạt trên 90%, nhiều đơn vị vận hành gần như đủ quân số.

Khí thế sản xuất đầu năm không chỉ là sự trở lại bình thường của guồng máy, mà còn là sự chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới với mục tiêu cao hơn.

Tăng tốc sản xuất, nâng giá trị chế biến

Ở khối sản xuất, chế biến, đặc biệt là nông sản, thực phẩm, dệt may, vật liệu xây dựng…, nhiều đơn vị cho biết đã có đơn đặt hàng lớn ngay từ đầu năm mới. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường xuất khẩu dần phục hồi.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) nhận định, Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế với đất đỏ bazan màu mỡ, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là lợi thế 2 cảng, 2 sân bay, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị hiện đại, nhất là cà phê.

Năm 2026, chiến lược Hoàng Anh Gia Lai hướng tới lợi nhuận 4.000 tỷ đồng; xa hơn là mục tiêu trở thành công ty nông nghiệp hàng đầu Việt Nam vào năm 2030. Trọng tâm là hoàn thiện vùng nguyên liệu 10.000 ha cà phê và đầu tư nhà máy chế biến cà phê hòa tan quy mô lớn. Việc chuyển hướng từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu được kỳ vọng tạo giá trị gia tăng cao hơn, đóng góp ngân sách và mở rộng cơ hội việc làm tại địa phương.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đi vào sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết để đáp ứng các đơn hàng.

﻿- Trong ảnh: Kho hàng cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: Vũ Thảo

Cùng trong ngành cà phê, ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú), cho biết năm 2026 DN phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Mục tiêu này gắn với chiến lược đầu tư chiều sâu vào chế biến, tăng tỷ trọng sản phẩm rang xay, hòa tan và cà phê đặc sản; củng cố vùng nguyên liệu bền vững, mở rộng liên kết với nông dân theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường châu Âu, Mỹ và châu Á.

Đồng thời, chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm giảm thiểu rủi ro, nhất là trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng được xác định là đòn bẩy quan trọng để gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Không chỉ DN lớn, các DN quy mô nhỏ cũng chủ động khởi động sớm để giữ nhịp thị trường. Theo ông Đặng Ngọc Vũ-Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vita (xã Tây Sơn), ngay từ mùng 3 Tết, công ty đã triển khai các đơn hàng chế biến, đóng gói như bánh hỏi, bánh canh rau củ, bún ngũ sắc, bún khoai lang… bảo đảm tiến độ giao hàng.

“Cuối năm 2025, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, DN được hỗ trợ đầu tư cụm máy chế biến tự động. Việc từng bước cơ giới hóa các công đoạn trước đây làm thủ công giúp nâng cao năng suất, chất lượng và tạo động lực hiện đại hóa dây chuyền sản xuất” - ông Vũ chia sẻ.

Theo Sở Công Thương, do thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, ngay từ đầu tháng 2-2026, các DN sản xuất công nghiệp đã tích cực đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm tiến độ giao hàng trước và sau Tết. Phần lớn DN hoạt động trở lại từ ngày 23-2, một số từ ngày 24-2. Tỷ lệ lao động quay lại làm việc đạt trên 93% so với trước Tết; biến động lao động không đáng kể, hoạt động sản xuất duy trì bình thường.

Liên kết mở rộng thị trường, hướng tăng trưởng 10 - 10,5%

Tinh thần tăng tốc đầu năm không dừng ở từng DN riêng lẻ, mà được đặt trong mục tiêu chung của tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức cho hay giai đoạn 2026-2030, Gia Lai đặt mục tiêu tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 10 - 10,5%/năm. Trong đó, ngành Công Thương được xác định là trụ cột, giữ vai trò dẫn dắt.

Doanh nghiệp thuộc ngành gỗ trở lại nhịp hoạt động ổn định sau Tết.

﻿- Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH MARUBENI LUMBER Việt Nam (phường Quy Nhơn Đông) bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu năm mới. Ảnh: Dũng Nhân

Hiện nay, công nghiệp đóng góp khoảng 23 - 24% GRDP; thương mại khoảng 26 - 27% GRDP, và cơ cấu này dự kiến tiếp tục tăng. Đây là nền tảng để khẳng định vai trò động lực của khu vực sản xuất - thương mại trong mô hình tăng trưởng của tỉnh.

Trong cơ cấu đó, ngành gỗ tiếp tục là một trụ cột quan trọng. Toàn tỉnh hiện có 419 DN, 312 hộ kinh doanh và 4 HTX ngành gỗ, tạo việc làm ổn định cho gần 3 vạn lao động. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ đạt gần 1,1 tỷ USD, chiếm khoảng 32% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, đóng góp vào khoảng 17,1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ cả nước.

Ông Nguyễn Sỹ Hòe - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai - cho biết: năm 2026 ngành đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 1,22 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2025. Để đạt mục tiêu, Hiệp hội sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực thi các quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tham mưu chính sách phát triển ngành; quản lý chặt đầu vào chuỗi cung ứng; liên kết hài hòa giữa hộ trồng rừng, HTX, công ty lâm nghiệp và DN chế biến.

“Định hướng trọng tâm ngành gỗ là đầu tư diện tích rừng trồng, giống và kỹ thuật; phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn, chất lượng cao, bền vững. Đồng thời, đa dạng hóa thị trường, giảm lệ thuộc vào thị trường Mỹ; mở rộng sang Trung Đông, Úc, Đông Bắc Á; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển các vật liệu mới, dòng sản phẩm mới; tăng thị phần thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu “Đồ gỗ Gia Lai” - ông Hòe phân tích.

Ở góc độ cộng đồng DN, ông Đỗ Đình Bằng - Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - cho rằng năm 2026 là năm bản lề của một chu kỳ tăng trưởng mới. DN kỳ vọng vào hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cắt giảm chi phí, tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn nữa. Đồng thời, mong muốn chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, thị trường được triển khai hiệu quả để nâng cao năng lực ứng phó biến động.

Đến nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp đã thu hút 535 dự án với tổng vốn đăng ký 245.997 tỷ đồng, trong đó có 53 dự án FDI với vốn 2.126 triệu USD. Năm 2025, tổng doanh thu đạt 98.601 tỷ đồng (vượt 49% kế hoạch); kim ngạch xuất khẩu 1.765 triệu USD (vượt 108,6% kế hoạch); nộp ngân sách 1.404 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch); tạo việc làm cho khoảng 29.000 lao động.

“Năm 2026, mục tiêu đặt ra là tổng doanh thu đạt 111.316 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1.998 triệu USD; nộp ngân sách 1.525 tỷ đồng. Ban sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, tiếp cận chính sách thuế, BHXH, tín dụng; hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường” - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Thanh Nguyên khẳng định.