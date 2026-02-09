Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

(GLO)- Lấy thành công và đóng góp của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý hành chính đơn thuần sang hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Xóa bỏ rào cản, tạo niềm tin cho doanh nghiệp

Nhằm xóa bỏ những “rào cản” trong hoạt động, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã thay đổi toàn diện mô hình quản lý từ quản lý hành chính đơn thuần sang hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), thiết lập cơ chế hỗ trợ đặc biệt. Chẳng hạn, đối với các dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay vì để DN tự xoay xở các bước tiếp theo, Ban Quản lý đã sát cánh hướng dẫn hoàn thiện các quy định cần thiết.

Không chỉ vậy, Ban Quản lý đóng vai trò là “cầu nối” giúp DN tiếp cận nguồn nhân lực thông qua các trường nghề và trung tâm giới thiệu việc làm, đảm bảo dự án có thể vận hành ngay sau khi khởi công. Sự chủ động tiếp cận và hỗ trợ DN đã phát huy hiệu quả tích cực.

Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia ký kết với đối tác triển khai Dự án điểm số 2 (2-2) Khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến. Ảnh: T.Sỹ

Ông Huỳnh Thanh Tùng - Trưởng Phòng Quản lý DN (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) cho biết: “Năm 2025 có 11 DN mới đã đi vào hoạt động. Nhiều dự án quy mô lớn như: Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ (xã Phù Mỹ Đông); Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Bình Nghi (xã Tây Sơn); Dự án điểm số 2 (2-2) Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến (xã Ngô Mây); Dự án khu du lịch Tây Nam Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) đã được khởi công đúng hẹn. Hiện các chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ”.

Ông Dương Ngọc Oanh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN Bình Nghi - cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Bình Nghi có diện tích hơn 207 ha đã được khởi công vào cuối tháng 12-2025. Năm nay, công ty tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên diện tích khoảng 50 ha phục vụ thu hút đầu tư. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đầu tư hạ tầng trên phần diện tích còn lại, phấn đấu đến cuối năm 2028 sẽ đưa toàn bộ dự án vào hoạt động”.

Hỗ trợ toàn diện

Sự hỗ trợ của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh không chỉ dành cho những dự án, DN mới mà còn là sợi dây gắn kết bền chặt với các DN đã bám trụ lâu năm. Một trong những điểm nổi bật là việc công khai, minh bạch hóa các chi phí hạ tầng và giá thuê đất, kiến tạo môi trường cạnh tranh công bằng trong thu hút đầu tư giữa chủ đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp.

Ban Quản lý còn chủ động gặp gỡ, tổ chức đối thoại với DN để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc phát sinh, từ đó hỗ trợ DN tiếp cận các chính sách mới liên quan đến thuế, BHXH và các gói vay tín dụng.

Mặt khác, nắm bắt nhu cầu về đào tạo tay nghề cho người lao động tại các DN, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh dự trù kinh phí báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kịp thời cho 6 DN với số tiền hơn 564 triệu đồng để đào tạo nghề cho 670 lao động. Từ tháng 11-2025, được UBND tỉnh ủy quyền, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tiến hành khảo sát tại các DN, tiến hành cấp mới, gia hạn 54 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, giúp các DN đảm bảo nhân lực phục vụ đầu tư phát triển.

Hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Theo ông Kosaburo Kimura - Giám đốc Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định có nhà máy tại Khu kinh tế Nhơn Hội chuyên chế biến thủy sản xuất khẩu, quá trình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, công ty luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và chính quyền tỉnh. Điều này giúp công ty tự tin bỏ ra số tiền lớn để đầu tư quy trình sản xuất, chế biến thủy sản hiện đại, khép kín.

Công ty cũng chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, được khách hàng quốc tế đón nhận, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.

Chưa dừng lại ở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh còn hỗ trợ, giới thiệu các DN tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các hội nghị, hội chợ trong và ngoài tỉnh. Qua đó giúp DN tìm kiếm thêm đối tác, khai thác thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao doanh thu, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - cho biết: Năm 2025, dù chịu tác động lớn bởi các đợt bão lũ nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của 334 DN trong Khu kinh tế Nhơn Hội và KCN trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực với tổng doanh thu 98.601 tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu hơn 1,7 tỷ USD, đạt 208,6%; nộp ngân sách 1.404 tỷ đồng, đạt 108%. Hoạt động của các DN đã giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho 29.000 lao động trên địa bàn tỉnh.