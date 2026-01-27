Tạo xung lực cho kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Từ việc nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, tỉnh Gia Lai đã định hướng và tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ mang tính đột phá, tạo xung lực mạnh mẽ giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực của nền kinh tế.

Nhận diện thực tế, định hướng phát triển

Giai đoạn 2016-2020, mỗi năm, tỉnh chỉ có khoảng 585 doanh nghiệp (DN) thành lập mới. Nhưng đến giai đoạn 2021-2025, con số này đã tăng vọt lên 1.575 DN/năm. Với sự hiện diện của 17.500 DN và khoảng 66.000 hộ kinh doanh, khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) đóng góp hơn 80% GRDP của tỉnh, giải quyết việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh.

Điều này phản ánh xu hướng phát triển, khẳng định vai trò chủ lực của KTTN trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

BIDV Chi nhánh Bình Định ký kết hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai triển khai chương trình nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng. Ảnh: T.Sỹ

Tuy vậy, đa số DN trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, tiềm lực tài chính hạn chế, trình độ quản trị và năng lực đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn. Đặc biệt, tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn dài hạn cùng những rào cản về tiếp cận tín dụng, đất đai và nhân lực chất lượng cao đang là những “vật cản” khiến KTTN chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Điều này đặt ra yêu cầu cần có các giải pháp đồng bộ về thể chế, tiếp cận nguồn lực, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo... để KTTN phát triển.

Để phá bỏ những “vật cản” đó, thúc đẩy KTTN phát triển, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới mô hình quản trị từ quản lý sang chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, DN; tăng khả năng tiếp cận nguồn lực về đất đai, tín dụng, nhân lực chất lượng cao cho DN; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực và hỗ trợ DN nâng cao khả năng xuất khẩu, tham gia thị trường quốc tế…

Mục tiêu của tỉnh đến năm 2030 là có từ 60.000 - 65.000 DN hoạt động; tốc độ tăng trưởng bình quân của KTTN từ 9,5 đến 11,5%/năm; đóng góp khoảng 55 - 60% GRDP địa phương; đóng góp khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách; giải quyết việc làm cho khoảng 80 - 85% lao động trên địa bàn tỉnh.

Tập trung hỗ trợ KTTN phát triển

Xung lực phát triển KTTN được khơi thông ngay từ khâu đăng ký thành lập DN. Đảm nhiệm phần việc này, Sở Tài chính đã tăng hàm lượng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rút thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới DN từ 3 ngày xuống còn khoảng 3 giờ làm việc.

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính - khẳng định: Từ lâu, công chức Sở Tài chính làm việc với tinh thần hết việc chứ không hết giờ, lấy sự hài lòng của DN làm thước đo hiệu quả công việc.

Năm 2025, Sở Tài chính đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 3.185 DN, tăng 47% so với năm 2024. Điều này giúp DN nhanh chóng tiếp cận thị trường, gia tăng cơ hội đầu tư phát triển.

Công ty Cổ phần Phú Tài (phường Quy Nhơn Nam) là một trong những doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả ở lĩnh vực chế biến đá xuất khẩu. Ảnh: T.Sỹ

Điểm đột phá khác nằm ở việc thực hiện quy chế liên thông giữa các sở, ngành trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, PCCC.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên -Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - cho rằng: Nhờ thực hiện tốt quy chế này, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày, giúp DN triển khai nhanh dự án đầu tư.

Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp hiện có 344 DN đang hoạt động, tổng doanh thu năm 2025 khoảng 98.601 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch tỉnh giao; kim ngạch xuất khẩu hơn 1,7 tỷ USD, đạt 208,6%; nộp ngân sách 1.404 tỷ đồng, đạt 108%.

Bên cạnh cải cách hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, “mạch máu” tài chính cũng được khơi thông để tiếp sức cho DN đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đáng chú ý, hệ thống ngân hàng đã chủ động tung ra các gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp, cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận, vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Trà Dương - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực XI - cho biết: Đến ngày 31-12-2025, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 251.943 tỷ đồng, tăng 15.495 tỷ đồng, tương đương tăng 6,5% so với đầu năm.

Đặc biệt, nhiều ngân hàng thương mại đã chia sẻ với người dân, DN bị thiệt hại do bão lũ thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi vay đối với khoản vay hiện hữu cho 3.416 khách hàng DN với số tiền 5,5 tỷ đồng; cho 308 khách hàng vay 632 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay thấp hơn từ 1 đến 2%/năm so với mức lãi suất cho vay tại thời điểm của các ngân hàng.

Trong khi đó, ngành Thuế tỉnh đã thực hiện gia hạn tiền thuê đất, tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế bảo vệ môi trường cho DN với số tiền 1.520 tỷ đồng; giải quyết 392 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho DN với tổng số tiền 2.031 tỷ đồng.

Với những hành động quyết liệt và thực chất, chỉ số phục vụ người dân và DN của tỉnh năm 2025 đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho một chính quyền hành động vì người dân và DN, là bệ phóng vững chắc để KTTN thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.