Cất nóc tòa CT02 thuộc Dự án nhà ở xã hội IEC Residences Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 24-1, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC tổ chức lễ cất nóc tòa CT2 thuộc Dự án nhà ở xã hội IEC Residences Quy Nhơn tại Khu đô thị Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Sau thời gian thi công khẩn trương, tòa CT02 đã hoàn thiện phần thô và chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, cảnh quan.

Đây là một trong những hạng mục trọng điểm của Dự án IEC Residences Quy Nhơn.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC tổ chức lễ cất nóc tòa CT2. Ảnh: ĐVCC



Theo thiết kế, tòa CT2 cao 15 tầng, cung cấp ra thị trường 378 căn hộ với diện tích đa dạng, bố trí hợp lý, tối ưu công năng sử dụng, đón ánh sáng và gió tự nhiên.

Toàn bộ quá trình thi công được giám sát chặt chẽ bởi các đơn vị chuyên môn, bảo đảm tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chất lượng của một dự án nhà ở hiện đại.

Tòa CT02 được khởi công vào tháng 6-2025. Chủ đầu tư cam kết công trình sẽ hoàn thành và đón những cư dân đầu tiên về sinh sống vào quý IV-2026.

Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, quy trình quản lý, giám sát thi công chặt chẽ và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị tham gia dự án.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định tiến độ thi công đúng kế hoạch và cam kết của chủ đầu tư trong việc mang đến những căn hộ chất lượng cho người dân.

Tòa CT02 đã hoàn thiện phần thô và chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, cảnh quan. Ảnh: ĐVCC

Khi hoàn thiện toàn bộ CT1, CT2, CT3, CT4, Dự án IEC Residences Quy Nhơn sẽ cung cấp gần 1.500 căn hộ, diện tích 46,5-70 m², góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, ổn định cuộc sống cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.