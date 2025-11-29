Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Những đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm

NHÃ UYÊN (theo TPO, znews)

(GLO)- Theo quy định, một số nhóm đối tượng được ưu tiên xét duyệt thẳng suất mua nhà ở xã hội mà không phải tham gia quy trình bốc thăm.

Cụ thể, tại Điều 79 Luật Nhà ở 2023 quy định trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với: người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội; nữ giới.

Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất.

khach-hang-tim-mua-nha-o-xa-hoi-tai-mot-du-an-nha-o-xa-hoi-thuoc-dia-ban-tp-quy-nhon.jpg
Khách hàng tìm mua nhà ở xã hội tại một dự án nhà ở xã hội thuộc khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Ảnh: M.H

Theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26-7-2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết; các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Như vậy, các đối tượng được ưu tiên đều sẽ được bố trí mua nhà ở xã hội cho đến khi hết. Các đối tượng khác không thuộc nhóm ưu tiên thì sẽ phải bốc thăm để có suất nhà ở xã hội.

Việc xét theo thứ tự ưu tiên giúp đảm bảo phân bổ công bằng và đúng bản chất của chính sách an sinh.

Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Gia Lai và Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 261/2025/NĐ-CP về cho vay nhà ở xã hội.

Triển khai Nghị định số 261 về cho vay nhà ở xã hội tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-10, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cho vay nhà ở xã hội, với sự tham dự của các doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Cùng với quy hoạch đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình tín dụng chính sách theo quy định tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ nhằm giúp các đối tượng có thu nhập thấp vay vốn để hiện thực hóa giấc mơ “an cư, lạc nghiệp”.

Nhà phố phân lô với nhiều khoảng xanh

Nhà phố phân lô với nhiều khoảng xanh

Không gian sống

Công trình gồm 3 lô đất, tổng cộng 300 m2 được phân lô theo chuẩn nhà lô phố 5x20. Gồm 2 mặt tiền, một mặt tiền giáp Quốc Lộ, một mặt giáp đường nội bộ được thiết kế với nhiều mảng xanh đảm bảo sạch sẽ, dễ chăm sóc, quét dọn.

Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đúng dịp 19-12-2025

Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đúng dịp 19-12-2025

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ngày 12-11, VP Chính phủ có Văn bản số 11074/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ 4 Dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Đoàn kiểm tra số 01.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh

Đô thị

(GLO)- Sáng 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp để giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh và dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (phường Diên Hồng, Hội Phú).

