Những đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm

(GLO)- Theo quy định, một số nhóm đối tượng được ưu tiên xét duyệt thẳng suất mua nhà ở xã hội mà không phải tham gia quy trình bốc thăm.

Cụ thể, tại Điều 79 Luật Nhà ở 2023 quy định trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với: người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội; nữ giới.

Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất.

Khách hàng tìm mua nhà ở xã hội tại một dự án nhà ở xã hội thuộc khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Ảnh: M.H

Theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26-7-2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết; các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Như vậy, các đối tượng được ưu tiên đều sẽ được bố trí mua nhà ở xã hội cho đến khi hết. Các đối tượng khác không thuộc nhóm ưu tiên thì sẽ phải bốc thăm để có suất nhà ở xã hội.

Việc xét theo thứ tự ưu tiên giúp đảm bảo phân bổ công bằng và đúng bản chất của chính sách an sinh.