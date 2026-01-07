Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Đề xuất quy định bắt buộc bố trí chỗ để xe điện, khu sạc xe điện trong chung cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VnExpress, TTO)

(GLO)- Tại dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định về khu vực để xe điện, trạm sạc, trạm đổi pin trong dự án chung cư. Dự thảo này đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương.

Theo dự thảo, với dự án xây mới, chủ đầu tư bắt buộc phải bố trí khu vực để xe điện cho cư dân, diện tích được tính vào tổng quy mô chỗ để xe của tòa nhà.

﻿de-xuat-quy-dinh-bat-buoc-bo-tri-cho-de-xe-dien-khu-sac-xe-dien-trong-chung-cu.jpg
Theo dự thảo, khu để xe điện phải cách xe xăng tối thiểu 2 m. Ảnh: viettimes

Khu để xe điện cần bố trí gần lối ra vào, gần đường dốc, đảm bảo thông gió, có camera phát hiện báo cháy sớm và vị trí thuận lợi cho việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy khi có sự cố.

Khu này phải cách xe xăng tối thiểu 2 m. Trường hợp không đảm bảo khoảng cách, phải sử dụng tường hoặc vách ngăn đặc bằng vật liệu không cháy với chiều cao tối thiểu 2m.

Với dự án chung cư hiện hữu, việc bố trí khu để xe điện phụ thuộc vào điều kiện về không gian, hạ tầng kỹ thuật thực tế nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trên.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bổ sung quy định khu vực sạc xe điện phải tách biệt với các khu vực khác, duy trì khoảng cách 2m giữa các khu vực sạc, mỗi khu sạc không được bố trí quá 20 chỗ sạc.

Diện tích 1 khoang sạc không vượt quá 1.500 m² nếu đặt trên mặt đất, hoặc 1.000 m² nếu trong tầng hầm. Các khoang phải được ngăn cách bằng tường ngăn cháy, khoảng trống an toàn hoặc các giải pháp kỹ thuật tương đương.

Còn với khu sạc xe 2 bánh điện được bố trí tối đa 150 chỗ sạc trong 1 khu. Diện tích mỗi khoang không vượt quá 500 m² nếu ở trên mặt đất hoặc 300 m² nếu ở trong tầng hầm.

Khu vực này phải có lối thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài và hệ thống thông gió độc lập. Thiết bị sạc xe điện lắp đặt trong hầm phải đảm bảo công suất không vượt quá 22 kW.

Cũng theo dự thảo, khu vực đổi pin cho xe điện không được bố trí trong tòa chung cư mà phải đặt ở vị trí an toàn, cách lối thoát nạn ít nhất 3 m và 1 m nếu có vách ngăn không cháy. Khu vực này phải được lắp camera, kết nối tín hiệu về phòng trực 24/24, trang bị bình chữa cháy phù hợp với đặc tính pin.

Cá nhân không được sạc xe điện tại sảnh chung cư, hành lang hoặc đường thoát nạn, không mang pin hoặc xe điện vào thang máy hay căn hộ. Họ cũng không được kéo dây điện từ nhà ra ngoài để sạc xe.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: B.B

Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

Không gian sống

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đặng Toàn Thắng chủ trì buổi làm việc với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dọc suối Hội Phú nhằm triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và định hướng xây dựng tuyến “phố đêm-chợ nhỏ”.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

Không gian sống

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

null