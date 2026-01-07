Đề xuất quy định bắt buộc bố trí chỗ để xe điện, khu sạc xe điện trong chung cư

(GLO)- Tại dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định về khu vực để xe điện, trạm sạc, trạm đổi pin trong dự án chung cư. Dự thảo này đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương.

Theo dự thảo, với dự án xây mới, chủ đầu tư bắt buộc phải bố trí khu vực để xe điện cho cư dân, diện tích được tính vào tổng quy mô chỗ để xe của tòa nhà.

﻿ Theo dự thảo, khu để xe điện phải cách xe xăng tối thiểu 2 m. Ảnh: viettimes

Khu để xe điện cần bố trí gần lối ra vào, gần đường dốc, đảm bảo thông gió, có camera phát hiện báo cháy sớm và vị trí thuận lợi cho việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy khi có sự cố.

Khu này phải cách xe xăng tối thiểu 2 m. Trường hợp không đảm bảo khoảng cách, phải sử dụng tường hoặc vách ngăn đặc bằng vật liệu không cháy với chiều cao tối thiểu 2m.

Với dự án chung cư hiện hữu, việc bố trí khu để xe điện phụ thuộc vào điều kiện về không gian, hạ tầng kỹ thuật thực tế nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trên.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bổ sung quy định khu vực sạc xe điện phải tách biệt với các khu vực khác, duy trì khoảng cách 2m giữa các khu vực sạc, mỗi khu sạc không được bố trí quá 20 chỗ sạc.

Diện tích 1 khoang sạc không vượt quá 1.500 m² nếu đặt trên mặt đất, hoặc 1.000 m² nếu trong tầng hầm. Các khoang phải được ngăn cách bằng tường ngăn cháy, khoảng trống an toàn hoặc các giải pháp kỹ thuật tương đương.

Còn với khu sạc xe 2 bánh điện được bố trí tối đa 150 chỗ sạc trong 1 khu. Diện tích mỗi khoang không vượt quá 500 m² nếu ở trên mặt đất hoặc 300 m² nếu ở trong tầng hầm.

Khu vực này phải có lối thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài và hệ thống thông gió độc lập. Thiết bị sạc xe điện lắp đặt trong hầm phải đảm bảo công suất không vượt quá 22 kW.

Cũng theo dự thảo, khu vực đổi pin cho xe điện không được bố trí trong tòa chung cư mà phải đặt ở vị trí an toàn, cách lối thoát nạn ít nhất 3 m và 1 m nếu có vách ngăn không cháy. Khu vực này phải được lắp camera, kết nối tín hiệu về phòng trực 24/24, trang bị bình chữa cháy phù hợp với đặc tính pin.

Cá nhân không được sạc xe điện tại sảnh chung cư, hành lang hoặc đường thoát nạn, không mang pin hoặc xe điện vào thang máy hay căn hộ. Họ cũng không được kéo dây điện từ nhà ra ngoài để sạc xe.