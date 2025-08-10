Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

Tình huống xảy ra cháy tại tầng hầm khu vực để xe nhà ở xã hội 01, thuộc chung cư Ecohome Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), do ô tô rò rỉ nhiên liệu bắt cháy. Tại thời điểm xảy ra cháy, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống màng ngăn cháy của khu vực tầng hầm đang trong quá trình duy tu, sửa chữa nên không hoạt động.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn cư dân chung cư Ecohome Nhơn Bình phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Văn Lực

Đám cháy nhanh chóng bao trùm một phần của tầng hầm và cháy lên căn hộ tầng 1. Bên cạnh đó, tỏa ra nhiều khói, khí độc, bao trùm toàn bộ tầng hầm, len lỏi lên các tầng bên trên, gây khó khăn cho quá trình thoát nạn của nhân viên, cư dân tại chung cư.

Cư dân tại chung cư Ecohome Nhơn Bình di chuyển ra khỏi khu vực cháy. Ảnh: Văn Lực

Sau khi phát hiện sự cố cháy, lực lượng bảo vệ của chung cư triển khai công tác chữa cháy; hướng dẫn cư dân đang sinh sống trong các căn hộ thuộc 2 block nhà ở xã hội 01, nhà ở xã hội 05 ra ngoài, xuống đất an toàn.

Lực lượng PCCC&CNCH tiến hành dập tắt đám cháy. Ảnh: Văn Lực

Đồng thời, gọi điện thoại báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều 3 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe cứu thương, 1 xe CNCH, 1 xe bồn chở nước, 1 máy bơm chữa cháy cùng lúc triển khai ưu tiên việc cứu người, hướng dẫn người dân thoát nạn và dập tắt đám cháy.