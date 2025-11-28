Gia Lai: Bắt quả tang 4 đôi nam nữ mua bán dâm trong tiệm hớt tóc

(GLO)- Ngày 28-11, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ mại dâm trá hình trong tiệm hớt tóc xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thống Nhất phát hiện 1 ổ mại dâm trá hình tại tiệm hớt tóc Như Hoa nằm trên đường Phạm Văn Đồng.

Lực lượng Công an bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại tiệm hớt tóc Như Hoa. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 19 giờ ngày 27-11, Tổ phòng chống tội phạm thuộc Công an phường Thống Nhất và các lực lượng liên quan đã bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở trên. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an xác định: Tiệm hớt tóc trên do Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1989, trú tại xã Tuy Phước Đông) cùng P.M.C. (SN 1990, trú tại tỉnh Hưng Yên) làm chủ.

Đối tượng Chi đã thuê cơ sở trên để mở tiệm hớt tóc, song hoạt động mại dâm trá hình. Ảnh: ĐVCC

Tại căn nhà này, Chi đã nuôi 4-5 cô gái bán dâm để phục vụ khách khi có nhu cầu. Các đối tượng khai nhận: Mỗi lượt bán dâm có giá khoảng 300-350 ngàn đồng. Mỗi gái bán dâm sẽ nhận 100-150 ngàn đồng, còn lại nộp cho Chi.