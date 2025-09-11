Bảo vệ khách sạn Ngọc Sê “cắt phế” 25-30% số tiền của gái bán dâm

(GLO)- Chiều 11-9, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm liên quan đến khách sạn Ngọc Sê.

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình trinh sát nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phát hiện tại khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku) có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá tụ điểm mại dâm ở khách sạn Ngọc Sê. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, khuya 7-9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã ập vào bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. 3 gái bán dâm ở độ tuổi từ 22-26 đều trú tại Gia Lai.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm 1 nữ nhân viên lễ tân của khách sạn, 1 “má mì” điều hành gái bán dâm và 1 bảo vệ của khách sạn là Lê Anh Ngọc (SN 1973, trú tại phường Thống Nhất). Được biết, Ngọc từng chấp hành án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu đấu tranh xác định, khi khách đến khách sạn có nhu cầu mua dâm thì đề cập với lễ tân, lễ tân liên hệ với Ngọc. Sau đó, Ngọc gọi cho “má mì” để điều gái bán dâm từ một nhà trọ ở hẻm đường Phan Đình Phùng (phường Pleiku) tới khách sạn phục vụ khách.

Các đối tượng ra giá khoảng 700 ngàn đồng/khách cho 1 lượt bán dâm “tàu nhanh”, còn qua đêm thì có giá 2 triệu đồng/khách. Sau khi thỏa mãn nhu cầu, khách sẽ trực tiếp đưa tiền cho gái bán dâm.

Sau đó, các cô gái này trực tiếp đưa tiền mặt cho Ngọc. Để che giấu hành vi, tránh bị lực lượng Công an truy vết, Ngọc yêu cầu gái bán dâm chỉ đưa tiền mặt không nhận chuyển khoản. Mỗi lượt “tàu nhanh”, Ngọc “cắt phế” 200 ngàn đồng, qua đêm là 500 ngàn đồng, tương ứng từ 25-30%.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.