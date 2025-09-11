Bắt “chị đại” cầm đầu nhóm đối tượng tấn công người vô cớ

(GLO)- Tối 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huệ (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng) cùng 5 đồng bọn để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép súng, đạn, ma túy...

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 6-9, anh P.T. (SN 2002, trú tại làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng) và anh S.Y.H. (SN 2007, trú tại làng Breng, xã Ia Hrung) cùng 4 người khác tụ tập ăn nhậu.

Huệ (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng bọn đã bị bắt giữ. Ảnh: Duy Hải

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7-9, cả nhóm đi về trên 4 xe máy. Khi đi qua đoạn ngã 3 đường Phùng Hưng-Lê Lợi thuộc phường Pleiku, nhóm của anh T. bị 1 nhóm thanh niên đeo khẩu trang chặn đường, sử dụng dao, kiếm lao vào tấn công.

Anh T. điều khiển xe máy bỏ chạy, bị 1 chiếc ô tô 7 chỗ màu đen chặn đầu. Lúc này, các đối tượng lao vào dùng mã tấu chém vào đầu anh T. khiến mũ bảo hiểm trên đầu anh bị vỡ. Chúng còn chém liên tiếp vào tay, lưng của anh T. và anh H. rồi rời khỏi hiện trường. 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu phức tạp, náo loạn giữa đêm khuya, gây bất an trong quần chúng nhân dân, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Tổ điều tra số 5 (Phòng Cảnh sát Hình sự) phối hợp với Công an phường Pleiku và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc truy bắt các đối tượng hung hãn.

Huệ dùng tài khoản Pé Heo Xynk đăng tài hình ảnh các "đàn em" tụ tập mang theo hung khí. Clip quay lại màn hình

Lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt tập trung nắm tình hình trên không gian mạng. Qua đó, nổi lên đối tượng Huệ có tài khoản Facebook “Pé Heo Xynk”.

Thời gian gần đây, Huệ thường dùng tài khoản này để kêu gọi, thu nhận “đàn em”, tụ tập trong nhà mình 1 nhóm hơn 20 thanh-thiếu niên hư hỏng, lý lịch bất hảo.

Sau đó, các đối tượng quay video, đăng tải những hình ảnh có nội dung kích động bạo lực, dân chơi “xã hội đen” để tạo “số má” cho bản thân trên các nền tảng Facebook, Tiktok, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Tối 6-9, nhóm của Huệ đã xảy ra mâu thuẫn với 1 nhóm người khác nên đã điều khiển 1 ô tô cùng 6 xe máy với 19 đối tượng, mang theo dao, kiếm, mã tấu đi tìm nhóm đối thủ để gây hấn. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7-9, khi gặp nhóm của anh T., Huệ chỉ đạo cả nhóm chặn đầu xe rồi dùng hung khí tấn công tới tấp.

Với những chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã bắt giữ Huệ cùng 4 đối tượng trong nhóm này gồm: Phạm Gia Kiệt (SN 2007, trú tại phường Diên Hồng), Phạm Văn Toàn (SN 2005, trú tại xã Kdang), Nguyễn Hân Thanh Hưng (SN 1997, trú tại phường Pleiku), Trần Hoàn Nhân (SN 2006) và Nguyễn Duy Long (SN 2009, cùng trú tại phường Hội Phú).

Đáng nói, trong số này, Kiệt vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng vào tháng 8-2025 nhưng được tại ngoại.

2 khẩu súng cùng đạn Hưng cất giấu tại nhà. Ảnh: Duy Hải

Nhằm đấu tranh mở rộng vụ vụ án, tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp người và chỗ ở của các đối tượng liên quan. Qua đó, phát hiện tại nhà Hưng ở số 22 Bà Triệu đang tàng trữ 2 khẩu súng, đạn, bình xịt hơi cay, quả nổ, roi điện và 2 bì ni lông chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy đá.

Roi điện cùng ma túy thu giữ tại nhà của Hưng. Ảnh: Duy Hải

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đậu Công Sơn-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự-cho hay: Đây là nhóm đối tượng manh động, chỉ vì nhầm lẫn, Huệ đã chỉ đạo các đối tượng xông vào đánh, gây thương tích cho người khác.

Các đối tượng trong vụ án đa phần đều không quen biết từ trước, cư trú tại phường Pleiku và các phường, xã lân cận. Các đối tượng thông qua mạng xã hội để móc nối, lôi kéo nhau tham gia vào hội nhóm kín do “Pé Heo Xynk” (tức Huệ) cầm đầu, học theo lối sống buông thả, ăn chơi đua đòi và nghe theo lời của Huệ gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

“Lực lượng Cảnh sát Hình sự sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh trong việc đấu tranh, trấn áp quyết liệt các nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, thanh thiếu niên hư càn quấy; xử lý các đối tượng đưa thông tin xấu độc trên không gian mạng. Phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em tránh xa các tệ nạn, nhất là sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, không tin, nghe và làm theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu để rồi rơi vào vòng lao lý”-Thượng tá Sơn nhấn mạnh.