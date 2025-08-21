Danh mục
Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Chiều 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Trong số này, 6 đối tượng thuộc nhóm của Lê Quốc Hưng (SN 2005, trú phường An Phú) gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 2006, trú phường Hội Phú), Phạm Gia Kiệt (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Trần Nguyễn Duy Phúc (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Lê Trung Kiên (SN 2006, trú xã Ia Hrung) và Trần Huy Vũ (SN 2006, trú phường Hội Phú).

cac-doi-tuong-da-cam-hung-khi-duoi-danh-nhau-gay-nao-loan-duong-pho-anh-van-ngoc.jpg
Các đối tượng đã cầm hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố. Ảnh: Văn Ngọc

Và 5 đối tượng trong nhóm của Nguyễn Hoàng Khải (SN 2008, trú tại phường An Khê) cùng Nông Anh Thắng (SN 2007, trú tại xã Ia Ly), Võ Hoàng Vũ (SN 2004, trú tại xã Ia Ly), Quách Hải Đăng (SN 2005, trú tại xã Bàu Cạn) và Lê Phạm Gia Hân (SN 2008, trú tại xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi).

Trong số này có 7 đối tượng bị bắt tạm giam là Hưng, Huy Vũ, Khải, Kiên, Ngọc Anh, Thắng, Hoàng Vũ. 4 đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

11-doi-tuong-da-bi-khoi-to-ve-hanh-vi-gay-roi-trat-tu-cong-cong-anh-van-ngoc.jpg
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, tối 9-5-2025, nhóm của Khải ngồi nhậu ở nhà trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Pleiku). Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 10-5, 1 thanh niên trong nhóm là N.T.H. (SN 2010, trú tại xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy chở Hân về phòng trọ trên đường Phạm Văn Đồng.

Vừa đi, H. vừa nẹt pô, rú ga, khi tới đường Anh Hùng Núp đã gặp nhóm Hưng, Ngọc Anh, Kiệt, Phúc đi trên 2 xe máy. Thấy H. nẹt pô, Hưng cho rằng H. đang thách thức, khiêu khích mình nên đã điều khiển xe máy đuổi theo H. và Hân. Thấy bị đuổi, H. điều khiển xe bỏ chạy, Hân ngồi sau cầm mũ bảo hiểm ném về phía của Hưng rồi bỏ chạy về chỗ nhóm của mình đang nhậu.

Phòng Cảnh sát Hình sự thi hành lệnh bắt với 7 đối tượng. Clip: Văn Ngọc

Sau đó, 2 bên lấy dao tự chế, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia để tìm nhau gây hấn trên nhiều tuyến đường tại phường Pleiku. Rạng sáng cùng ngày, nhóm của Khải đã đụng độ nhóm của Hưng ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết nên 2 bên dùng hung khí mang theo lao vào hỗn chiến.

Khi lực lượng Cảnh sát cơ động bảo vệ mục tiêu tại Quảng trường xuất hiện, 2 nhóm liền bỏ chạy. Lực lượng Cảnh sát cơ động đã khống chế được Đăng, Thắng và bàn giao cho Công an phường Tây Sơn (cũ).

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, triệu tập nhiều đối tượng liên quan. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 đối tượng nói trên và cho biết sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp thanh-thiếu niên sử dụng hung khí gây rối, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

