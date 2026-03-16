Giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi: Hậu quả khôn lường

(GLO)- Giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ kỹ năng điều khiển phương tiện không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, kéo theo những hệ lụy đáng lo ngại cho gia đình và xã hội.

Gần đây nhất là vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 25 phút ngày 15-1 trên tuyến ĐT 638, đoạn qua thôn Tân Lập (xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Thời điểm này, xe đạp điện do em N.Q.A. (SN 2009, trú tại địa phương) điều khiển đã va chạm với xe máy biển số 77AA-205.xx do N.H.T.N. (SN 2010, trú tổ dân phố Nhơn Nghĩa Tây, phường Bình Định) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả, N. tử vong, A. bị thương.

Trước đó, tháng 12-2025, trên tuyến QL 19C qua địa bàn xã Canh Vinh và tuyến đường tại Cụm công nghiệp Phước An (xã Tuy Phước Tây) cũng xảy ra 2 vụ TNGT gây hậu quả chết người, đều liên quan đến người điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện.

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Phú Túc xử lý nhóm học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy tham gia giao thông. Ảnh: ĐVCC

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh), điểm chung của các vụ tai nạn nói trên là người điều khiển phương tiện đều ở lứa tuổi thiếu niên, học sinh. Dù chưa đủ tuổi theo quy định, nhiều em vẫn được gia đình mua sắm hoặc giao phương tiện để thuận tiện đi học, sinh hoạt. Tuy nhiên, không ít phụ huynh chưa lường hết mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả từ việc làm này.

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh), thực tế cho thấy nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý chủ quan, giao xe hoặc để con em tự ý sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi.

Trong khi đó, các em chưa có kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Ở lứa tuổi này, tâm lý hiếu động, thích thể hiện dễ dẫn đến các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… làm gia tăng nguy cơ tai nạn cho bản thân và người xung quanh.

Luật sư Nguyễn Thế Vũ (Đoàn Luật sư tỉnh) cho biết: Trách nhiệm không chỉ thuộc về người trực tiếp điều khiển phương tiện mà người giao xe cũng có thể bị xử lý.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, cá nhân giao xe mô tô, xe gắn máy cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt từ 16-20 triệu đồng.

Trường hợp gây tai nạn nghiêm trọng như dẫn đến hậu quả chết người hoặc gây thương tích cho người khác tỷ lệ từ 61% trở lên… người giao xe cho người không đủ điều kiện còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự, với mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Thực tế các vụ tai nạn cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, yếu tố quan trọng vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi gia đình.

Không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ là tuân thủ quy định mà còn là cách thiết thực để bảo vệ an toàn cho con em mình và cộng đồng.