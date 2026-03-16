Giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi: Hậu quả khôn lường

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ kỹ năng điều khiển phương tiện không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, kéo theo những hệ lụy đáng lo ngại cho gia đình và xã hội.

Gần đây nhất là vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 25 phút ngày 15-1 trên tuyến ĐT 638, đoạn qua thôn Tân Lập (xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Thời điểm này, xe đạp điện do em N.Q.A. (SN 2009, trú tại địa phương) điều khiển đã va chạm với xe máy biển số 77AA-205.xx do N.H.T.N. (SN 2010, trú tổ dân phố Nhơn Nghĩa Tây, phường Bình Định) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả, N. tử vong, A. bị thương.

Trước đó, tháng 12-2025, trên tuyến QL 19C qua địa bàn xã Canh Vinh và tuyến đường tại Cụm công nghiệp Phước An (xã Tuy Phước Tây) cũng xảy ra 2 vụ TNGT gây hậu quả chết người, đều liên quan đến người điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện.

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Phú Túc xử lý nhóm học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy tham gia giao thông. Ảnh: ĐVCC

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh), điểm chung của các vụ tai nạn nói trên là người điều khiển phương tiện đều ở lứa tuổi thiếu niên, học sinh. Dù chưa đủ tuổi theo quy định, nhiều em vẫn được gia đình mua sắm hoặc giao phương tiện để thuận tiện đi học, sinh hoạt. Tuy nhiên, không ít phụ huynh chưa lường hết mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả từ việc làm này.

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh), thực tế cho thấy nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý chủ quan, giao xe hoặc để con em tự ý sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi.

Trong khi đó, các em chưa có kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Ở lứa tuổi này, tâm lý hiếu động, thích thể hiện dễ dẫn đến các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… làm gia tăng nguy cơ tai nạn cho bản thân và người xung quanh.

Luật sư Nguyễn Thế Vũ (Đoàn Luật sư tỉnh) cho biết: Trách nhiệm không chỉ thuộc về người trực tiếp điều khiển phương tiện mà người giao xe cũng có thể bị xử lý.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, cá nhân giao xe mô tô, xe gắn máy cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt từ 16-20 triệu đồng.

Trường hợp gây tai nạn nghiêm trọng như dẫn đến hậu quả chết người hoặc gây thương tích cho người khác tỷ lệ từ 61% trở lên… người giao xe cho người không đủ điều kiện còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự, với mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Thực tế các vụ tai nạn cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, yếu tố quan trọng vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi gia đình.

Không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ là tuân thủ quy định mà còn là cách thiết thực để bảo vệ an toàn cho con em mình và cộng đồng.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Liên quan vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 8 bị can nâng tổng số lên 38 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, tiền mặt cùng hàng chục thiết bị công nghệ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến, bãi và tuyến du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động triển khai toàn diện nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh ở phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Ngày 2-3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.400 học sinh, giáo viên 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ (phường Hoài Nhơn Đông).

