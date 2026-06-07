Đề xuất xe bán tải cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con

(GLO)- Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về việc phối hợp rà soát các quy định liên quan đến xe ô tô tải pickup cabin kép.

Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định số 165/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng cho phép xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con; đồng thời giữ nguyên cách phân loại phương tiện hiện hành.

Một mẫu xe bán tải. Ảnh: VnExpress

Trong khi chờ quy định mới, để không gây ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, Cơ quan đăng kiểm cũng kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho xe ô tô tải pickup cabin kép, ô tô tải van được phép lưu thông như ô tô con, giống như tại Hà Nội và Hải Phòng.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, sau khi nghiên cứu kiến nghị của Công ty TNHH Ford Việt Nam và phối hợp làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan này nhận thấy chưa có đủ cơ sở pháp lý để sửa đổi Thông tư số 53/2024 theo hướng đưa xe tải pickup cabin kép vào nhóm xe ô tô con.

Nguyên nhân được lý giải là việc phân loại phương tiện hiện được quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong khi chính sách tổ chức giao thông thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đường bộ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, nếu thay đổi cách phân loại xe tải pickup cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn thành ô tô con sẽ kéo theo nhiều hệ lụy liên quan đến công tác chứng nhận chất lượng, chính sách thuế và quản lý lưu hành phương tiện.

Đặc biệt, phương án này không phù hợp với thông lệ quốc tế khi phần lớn các quốc gia vẫn xếp xe pickup cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn vào nhóm xe tải hạng nhẹ (N1).

Việc thay đổi phân loại sẽ khiến hầu hết mẫu xe pickup hiện hành phải thực hiện lại thủ tục chứng nhận kiểu loại, đánh giá lại các yêu cầu kỹ thuật và khí thải.

Đồng thời, các phương tiện sau khi được xếp vào nhóm ô tô con sẽ phải áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ như xe con, làm tăng đáng kể chi phí sở hữu đối với người dân và ảnh hưởng tới chiến lược phát triển sản phẩm của các nhà sản xuất.

Được biết, trước năm 2024, xe bán tải (xe tải pickup) có khối lượng chở hàng dưới 950 kg được coi là xe con khi lưu thông, quy định tại Quy chuẩn 41/2019. Tuy nhiên, từ khi Quy định 41/2024 ra đời, nội dung này bị loại bỏ, xe bán tải phần lớn bị coi là xe tải khi chạy trên đường.