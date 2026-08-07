Khi nào được rẽ phải lúc đèn đỏ? Nhiều tài xế vẫn đang hiểu sai

(GLO)- Chỉ trong 8 ngày đầu tháng 7/2026, camera giao thông tại Gia Lai ghi nhận 522 trường hợp có dấu hiệu không chấp hành đèn tín hiệu. Không ít tài xế vẫn nhầm về đèn vàng, vạch dừng và quyền rẽ phải khi đèn đỏ.

Đèn chuyển từ xanh sang vàng đúng lúc chiếc xe sắp đến vạch dừng. Người lái phân vân nên phanh gấp hay tiếp tục đi. Ở một giao lộ khác, hàng loạt xe máy rẽ phải khi đèn đỏ vì thấy phương tiện phía trước cùng di chuyển. Cũng có tài xế dừng lại nhưng phần đầu xe đã vượt qua vạch trắng.

Những tình huống chỉ diễn ra trong vài giây có thể được camera ghi lại đầy đủ: trạng thái đèn, thời điểm phương tiện vượt vạch, hướng di chuyển, làn đường và biển số xe.

Hình minh họa (AI)

Tại Gia Lai, trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 phút ngày 1/7 đến 7 giờ 30 phút ngày 8/7/2026, hệ thống camera ghi nhận 1.396 phương tiện, trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, 874 trường hợp liên quan tốc độ và 522 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, gồm 502 xe mô tô và 20 ô tô. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang vận hành 270 mắt camera tại 39 điểm trên toàn tỉnh.

Con số này cho thấy vượt đèn đỏ không phải hành vi hiếm gặp. Tuy nhiên, để tránh vi phạm, người đi đường cần hiểu chính xác không chỉ màu đèn mà cả vạch dừng, đèn phụ, biển báo và hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Đèn đỏ phải dừng ở đâu?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định tín hiệu đỏ là cấm đi. Khi đèn đỏ, phương tiện phải dừng trước vạch dừng. Nếu giao lộ không có vạch dừng, người điều khiển phải dừng trước đèn tín hiệu theo chiều đi.

Vạch dừng thường là vạch liền màu trắng kẻ ngang toàn bộ hoặc một phần làn đường. Người lái cần quan sát từ xa, giảm tốc độ và dừng sao cho bánh trước chưa vượt qua vạch.

Không nên đợi đến sát giao lộ mới phanh. Ngoài nguy cơ dừng lố vạch, việc phanh gấp còn dễ khiến phương tiện phía sau va chạm.

Đèn vàng không phải tín hiệu để tăng ga

Theo luật hiện hành, khi đèn vàng bật sáng, người điều khiển phải dừng trước vạch dừng. Trường hợp phương tiện đang đi trên vạch hoặc đã vượt qua vạch dừng vào thời điểm đèn chuyển vàng thì được tiếp tục đi.

Nếu đèn vàng nhấp nháy, phương tiện được phép đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để nhường người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật và các phương tiện khác.

Như vậy, đèn vàng không có nghĩa là “được tranh thủ đi”. Căn cứ quan trọng là vị trí của xe so với vạch dừng tại thời điểm tín hiệu chuyển màu.

Có phải lúc nào đèn đỏ cũng được rẽ phải?

Không. Khi đèn đỏ, phương tiện chỉ được rẽ phải nếu tại giao lộ có báo hiệu cho phép hoặc có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Các trường hợp thường gặp gồm:

Có đèn tín hiệu phụ hình mũi tên màu xanh cho phép rẽ phải;

Có biển báo hoặc bảng phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ;

Có hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông hoặc người điều khiển giao thông;

Dòng xe rẽ phải được tổ chức thành nhánh riêng, có hệ thống báo hiệu riêng.

Nếu không có một trong các căn cứ trên, việc thấy xe phía trước rẽ phải không đồng nghĩa xe phía sau cũng được phép đi. Cục Cảnh sát giao thông từng lưu ý, tín hiệu đỏ mang ý nghĩa cấm đi và người điều khiển chỉ được rẽ khi có báo hiệu cho phép tương ứng.

Ngay cả khi được phép rẽ phải, người lái vẫn phải giảm tốc độ, đi đúng làn và nhường người đi bộ cùng các dòng xe đang được quyền đi.

12 tình huống camera có thể ghi nhận tại giao lộ

1. Đi thẳng qua giao lộ khi đèn đã đỏ

Đây là trường hợp rõ nhất của hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu. Camera có thể ghi lại thời điểm đèn chuyển đỏ, lúc xe vượt vạch dừng và quá trình xe đi vào giao lộ.

Việc đường vắng hoặc không có phương tiện đi theo hướng khác không làm hành vi trở nên hợp lệ.

2. Rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không có báo hiệu cho phép

Nhiều người cho rằng rẽ phải ít ảnh hưởng đến dòng xe nên có thể thực hiện khi đèn đỏ. Cách hiểu này không đúng.

Nếu không có mũi tên xanh, biển cho phép hoặc hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, phương tiện vẫn phải dừng trước vạch. Tự ý rẽ phải có thể bị xác định là không chấp hành tín hiệu đèn.

3. Rẽ phải khi đèn đỏ có mũi tên xanh

Nếu đèn chính màu đỏ nhưng đèn phụ hình mũi tên rẽ phải đang sáng xanh, phương tiện trong làn tương ứng được đi theo hướng mũi tên.

Tuy nhiên, người lái không được chuyển từ làn đi thẳng sang làn rẽ đột ngột, cắt đầu xe khác hoặc không nhường người đi bộ. Camera có thể ghi nhận đồng thời nhiều hành vi nếu phương tiện rẽ không đúng cách.

4. Rẽ phải khi có biển cho phép nhưng đi sai làn

Biển cho phép rẽ phải khi đèn đỏ không xóa bỏ các quy định về làn đường và vạch kẻ đường.

Xe đang ở làn chỉ dành cho đi thẳng không nên chen sang phải qua vạch liền để rẽ. Trong tình huống này, người điều khiển có thể không vi phạm tín hiệu đèn nhưng lại có dấu hiệu vi phạm chỉ dẫn làn đường hoặc vạch kẻ đường.

5. Đèn vàng bật khi xe còn cách vạch và có thể dừng an toàn

Người lái phải giảm tốc độ và dừng trước vạch. Việc tăng ga để vượt qua giao lộ có thể bị xác định là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu.

Camera có thể đối chiếu vị trí xe tại thời điểm đèn chuyển vàng, tốc độ di chuyển và thời điểm xe vượt vạch.

6. Đèn vàng bật khi xe đang trên vạch hoặc đã qua vạch

Trong trường hợp này, phương tiện được tiếp tục đi để thoát khỏi giao lộ. Việc phanh đột ngột ngay giữa nút giao không những không cần thiết mà còn có thể gây nguy hiểm.

Điều quan trọng là hình ảnh phải thể hiện xe đã ở trên hoặc vượt vạch dừng trước khi tín hiệu vàng xuất hiện.

7. Gặp đèn vàng nhấp nháy

Đèn vàng nhấp nháy không yêu cầu mọi phương tiện phải dừng hoàn toàn. Người lái được phép đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường khi cần thiết.

Nếu lao nhanh qua giao lộ, không nhường người đi bộ hoặc gây va chạm, người điều khiển vẫn có thể bị xem xét về các hành vi vi phạm khác.

8. Dừng xe nhưng bánh trước đã vượt qua vạch

Đây là tình huống thường được gọi là “dừng lố vạch”.

Nếu phương tiện chỉ vượt vạch rồi dừng lại trước khu vực giao nhau, cơ quan chức năng sẽ xem xét toàn bộ hình ảnh để xác định hành vi cụ thể. Trường hợp không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường, mức phạt được xác định khác với hành vi tiếp tục đi xuyên qua giao lộ khi đèn đỏ.

Vì vậy, không nên mặc định mọi trường hợp bánh xe vượt vạch đều bị xử lý như vượt đèn đỏ. Ngược lại, việc xe dừng lại sau khi đã tiến sâu vào giao lộ cũng không đương nhiên giúp người lái tránh lỗi.

9. Giao lộ không có vạch dừng

Khi không có vạch kẻ ngang, người điều khiển phải dừng trước đèn tín hiệu theo chiều đi.

Không nên tiến đến giữa giao lộ rồi mới dừng với lý do không nhìn thấy vạch. Camera vẫn có thể xác định vị trí của xe so với cột đèn và phạm vi nút giao.

10. Đèn xanh nhưng người đi bộ chưa qua hết đường

Đèn xanh cho phép phương tiện đi nhưng người lái phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang ở lòng đường.

Việc bấm còi, ép người đi bộ hoặc chuyển hướng cắt qua phần đường dành cho người đi bộ có thể tạo ra nguy cơ tai nạn và bị ghi nhận thành hành vi vi phạm khác.

11. Đèn xanh nhưng phía trước đang ùn tắc

Người lái không nên cố đi vào giao lộ khi không có khoảng trống để thoát ra, khiến xe phải dừng giữa nút giao hoặc trên vùng kẻ mắt võng.

Vạch mắt võng được sử dụng để xác định khu vực phương tiện không được dừng, nhằm tránh gây ùn tắc tại nút giao và các vị trí cần giữ thông thoáng.

Cách xử lý an toàn là dừng trước vạch, chờ đến khi phía bên kia có đủ khoảng trống mới di chuyển, dù tín hiệu đang xanh.

12. Đèn đỏ nhưng Cảnh sát giao thông ra hiệu cho đi

Người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu theo thứ tự ưu tiên: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn; biển báo; vạch kẻ đường và các báo hiệu khác.

Do đó, nếu đèn đang đỏ nhưng Cảnh sát giao thông ra hiệu cho phương tiện đi, người lái phải thực hiện theo hiệu lệnh này. Ngược lại, đèn xanh nhưng người điều khiển giao thông yêu cầu dừng thì phương tiện vẫn phải dừng.

Camera có thể ghi nhận xe đi qua khi đèn đỏ, nhưng hình ảnh về người điều khiển giao thông và hoàn cảnh tại giao lộ là dữ liệu cần được xem xét trước khi kết luận.

Đồng hồ đếm ngược có quyết định xe được đi hay không?

Một số người tăng tốc khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 2-3 giây hoặc khởi hành khi bộ đếm của đèn đỏ sắp về 0.

Luật quy định đèn tín hiệu có thể có hoặc không hiển thị thời gian. Quyền được đi hay nghĩa vụ phải dừng vẫn được xác định theo màu đèn đang hiển thị, không phải dự đoán màu đèn sắp chuyển.

Khi đèn đỏ còn một giây, phương tiện vẫn chưa được đi. Chỉ nên khởi hành khi tín hiệu xanh đã bật và phía trước bảo đảm an toàn.

Dừng lố vạch có bị phạt như vượt đèn đỏ?

Không thể trả lời chỉ bằng một bức ảnh chụp phần đầu xe nằm sau vạch.

Cơ quan chức năng cần xem chuỗi hình ảnh hoặc video để xác định:

Đèn đang ở trạng thái nào khi xe vượt vạch;

Xe chỉ vượt vạch rồi dừng hay tiếp tục đi vào giao lộ;

Xe vượt vạch do chủ động tiến lên hay phải nhường xe ưu tiên;

Tại nút giao có người điều khiển giao thông hay báo hiệu tạm thời không;

Vạch dừng và đèn tín hiệu có rõ ràng, hoạt động bình thường không.

Nếu hành vi được xác định là không chấp hành vạch kẻ đường, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định ô tô có thể bị phạt 400.000-600.000 đồng; xe mô tô, xe gắn máy có thể bị phạt 200.000-400.000 đồng. Nếu phương tiện tiếp tục đi qua nút giao khi đèn đỏ và đủ căn cứ xác định không chấp hành đèn tín hiệu, mức xử phạt cao hơn nhiều.

Vượt đèn đỏ bị phạt bao nhiêu?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP:

Phương tiện Mức phạt hành vi không chấp hành đèn tín hiệu Trừ điểm GPLX Ô tô và phương tiện tương tự ô tô 18-20 triệu đồng 4 điểm Xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện tương tự 4-6 triệu đồng 4 điểm

Các mức phạt trên được quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 sửa đổi một số nội dung của Nghị định 168, nhưng phần sửa đổi Điều 6 liên quan thiết bị an toàn cho trẻ em, không thay đổi mức phạt hành vi không chấp hành đèn tín hiệu nêu trên.

Camera ghi nhận hình ảnh mới là bước phát hiện dấu hiệu vi phạm. Cơ quan Cảnh sát giao thông còn phải trích xuất, rà soát, xác định rõ biển số, thời gian, địa điểm và hành vi trước khi thông báo, lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt.

Ba nguyên tắc giúp tránh vi phạm tại giao lộ

Thứ nhất, khi tới gần đèn tín hiệu, người lái cần quan sát từ xa, giảm tốc độ và xác định vị trí vạch dừng. Không bám quá sát xe phía trước vì có thể bị che khuất đèn.

Thứ hai, chỉ rẽ phải khi đèn đỏ nếu có báo hiệu cho phép hoặc hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Không đi theo đám đông và không suy đoán dựa trên việc xe khác đã rẽ.

Thứ ba, khi chưa chắc chắn mình có được đi hay không, lựa chọn an toàn là dừng đúng vị trí. Vài chục giây chờ đèn không đáng để đổi lấy mức phạt hàng triệu đồng, bị trừ điểm GPLX hoặc nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tại những nút giao có camera, mọi diễn biến có thể được ghi lại theo thời gian thực. Nhưng điều quan trọng hơn việc tránh bị phạt là hình thành thói quen giảm tốc độ, quan sát và nhường đường trước mỗi giao lộ.