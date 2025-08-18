13 ô tô vượt đèn đỏ trong nửa đầu tháng 8, tổng mức phạt gần 250 triệu đồng

(GLO)- Ngày 18-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm đến 13 chủ phương tiện liên quan đến hành vi vượt đèn đỏ diễn ra trong nửa đầu tháng 8-2025 tại các giao lộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 1 đến 13-8, tại các giao lộ thuộc địa phận phường Quy Nhơn, Quy Đông và xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, ghi nhận 13 trường hợp ô tô vi phạm lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”.

Một trường hợp vượt đèn đỏ bị phát hiện vào đêm 13-8 tại phường Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Trong số này, có 9 phương tiện mang biển số đăng ký tại tỉnh Gia Lai, các phương tiện còn lại đăng ký tại các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Đa phần các trường hợp vi phạm được phát hiện tại ngã ba Đống Đa - Ỷ Lan (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Với lỗi vượt đèn đỏ, mỗi trường hợp vi phạm nói trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 19 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Như vậy, tổng số tiền xử phạt áp dụng đối với 13 trường hợp trên lên đến 247 triệu đồng.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, vượt đèn đỏ là lỗi vi phạm nghiêm trọng, gây nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do đó đơn vị xử phạt nghiêm các trường hợp nói trên để tạo sự răn đe, góp phần phòng ngừa, kéo giảm số vụ vi phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn.