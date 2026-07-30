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Xét xử trực tuyến ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, 'cô tiên' Trúc Phương

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227 bị cáo trong chuyên án bí số VN10, liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, sẽ bị đưa ra xét từ ngày 17.8 đến ngày 12.9.

Theo quyết định của TAND TP.HCM, từ ngày 17.8 đến ngày 12.9, cơ quan tố tụng này sẽ mở phiên tòa xét xử trực tiếp và trực tuyến công khai 227 bị cáo trong chuyên án bí số VN10, liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3.2023.

Tuýp kem đánh răng chứa ma túy do 4 tiếp viên hàng không xách từ Pháp về Việt Nam
Tuýp kem đánh răng chứa ma túy do 4 tiếp viên hàng không xách từ Pháp về Việt Nam

Trong 227 người bị đưa ra xét xử, có bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị xét xử về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Andrea Aybar Carmona (còn gọi là Nguyễn Thị An hay người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) bị xét xử về 2 tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy"; bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (hay còn gọi là "cô tiên" từ thiện) bị xét xử về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Kẻ cầm đầu bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt

Theo diễn biến vụ án, ngày 16.3.2023, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu, phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10, mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường, nên đã thông báo cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM.

Qua kiểm tra, phát hiện trong các vali hành lý này có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng (nhiều nhãn hiệu khác nhau) chưa mở nắp, mỗi tuýp kem đánh răng đựng trong 1 hộp giấy riêng, trong đó có 157 tuýp kem đánh răng chứa tổng cộng 2.973,37 gam ma túy loại Ketamine và 8.312 gam ma túy loại MDMA.

Ngày 17.3.2023, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiến hành xác minh làm rõ, ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và xác lập chuyên án mang bí số VN10 để tập trung truy xét mở rộng, điều tra xử lý các đường dây, băng nhóm, tổ chức tội phạm về ma túy có liên quan.

Qua truy xét, ngày 3.4.2023, Công an TP.HCM xác định 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Đồng thời, xác định đối tượng "Hữu Sơn" chính là Hà Danh Nậm (đang bị truy nã, bị đưa ra xét xử vắng mặt) đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy tổng hợp các loại được cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng…, bằng thủ đoạn lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Tất cả các chuyến hàng của Hà Danh Nậm đều tập trung về một đầu mối nhận hàng tại tỉnh Đồng Nai là Hoàng Sỹ Thắng. Sau đó, Thắng tách riêng từng kiện hàng và chỉ đạo đồng phạm giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, đây lần đầu tiên các tiếp viên này được phân công chung hành trình bay Việt Nam - Pháp, các tiếp viên đồng ý vận chuyển 60 kg hàng hóa tiêu dùng (gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng) từ Pháp về Việt Nam cho Hà Danh Nậm, để được hưởng tiền công theo trọng lượng hàng hóa, tương ứng với 6,5 euro/kg (khoảng 169.000 đồng).

Các tiếp viên này không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các bị cáo khác đã bị bắt giữ trong vụ án từ trước, nên không có căn cứ xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Phan Thương (TNO)

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