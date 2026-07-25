Vụ vương miện 3 tỉ đồng kiểm định toàn kim cương giả: Ban tổ chức nói gì?

Liên quan đến đoạn clip kiểm tra vương miện 3 tỉ đồng gây xôn xao vì không có giá trị vật chất đáng kể, ban tổ chức Miss Business Global 2023 khẳng định giá trị vật phẩm không chỉ được tính từ nguyên liệu chế tác.

Kênh TikTok D.V thu hút sự chú ý khi đăng tải video đưa đi kiểm định chiếc vương miện hoa hậu, nhận về hơn 4,7 triệu lượt xem. Trong clip, người trực tiếp kiểm tra cho rằng các chi tiết đính trên vật phẩm này là đá tổng hợp thông thường, không phải kim cương tự nhiên hay kim cương nhân tạo. Trong khi đó, phần khung cũng được nhận định không làm từ vàng.

Chủ nhân đoạn clip cho biết video được thực hiện từ năm 2023 nhưng đến nay mới công bố. Người này cũng khẳng định sẵn sàng giao nộp vương miện cho cơ quan chức năng nếu cần làm rõ giá trị thực tế của vật phẩm.

Những lùm xùm liên quan đến chiếc vương miện Miss Business Global 2023 được nhiều người quan tâm. Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nếu chiếc vương miện thực sự không được làm từ vàng, kim cương hay đá quý như thông tin từng được công chúng hình dung, con số 3 tỉ đồng là quá cao. Có ý kiến đặt câu hỏi liệu giá trị được công bố trước đây có phải là một hình thức truyền thông nhằm nâng tầm cuộc thi và thu hút sự chú ý của thí sinh.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng một vật phẩm không nhất thiết phải có giá trị nguyên liệu tương đương với giá bán hoặc giá trị định giá. Nhiều cư dân mạng nhận ra chiếc vương miện trong clip gắn với cuộc thi Miss Business Global 2023, từng diễn ra tại Đắk Nông.

Thời điểm đó, nhà tài trợ vương miện công bố tổng giá trị bộ vương miện dành cho các danh hiệu lên đến hơn 8 tỉ đồng, trong đó chiếc vương miện dành cho hoa hậu được giới thiệu trị giá khoảng 3 tỉ đồng.

Đấu trường nhan sắc này cũng từng vướng ồn ào khi tháng 7.2023, ban tổ chức ra quyết định thu hồi danh hiệu hoa hậu của N.T.T với lý do không hoàn thành trách nhiệm và thiếu hợp tác. Việc video kiểm định được công bố sau khoảng 3 năm khiến câu chuyện một lần nữa được chú ý.

BTC nói gì về vương miện 3 tỉ đồng?

Trước những tranh luận, đại diện ban tổ chức Miss Business Global chia sẻ với Thanh Niên rằng đơn vị này từng giữ im lặng là không muốn tiếp tục kéo dài tranh chấp. Tuy nhiên, việc những nội dung liên quan đến chiếc vương miện liên tục được nhắc lại khiến họ phải lên tiếng.

Đại diện ban tổ chức khẳng định giá trị 3 tỉ đồng không đồng nghĩa với việc chiếc vương miện được làm hoàn toàn từ kim cương hoặc vàng thật. Theo lý giải, giá trị của một vật phẩm có thể bao gồm nhiều yếu tố như thiết kế, ý tưởng, công sức chế tác, tay nghề nghệ nhân và tên tuổi của người thực hiện.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chi phí hỗ trợ nhà tài trợ chế tác ba chiếc vương miện năm 2023 là khoảng 200 triệu đồng, có sao kê chi trả cho đơn vị thiết kế. Ban tổ chức cho rằng đây là khoản chi phí lớn đối với một cuộc thi và những chiếc vương miện sau khi hoàn thiện đã đáp ứng yêu cầu về mặt thẩm mỹ, biểu tượng.

Đại diện ban tổ chức cũng nhấn mạnh rằng đơn vị chưa từng tuyên bố chiếc vương miện được đính kim cương hay làm hoàn toàn bằng vàng thật. Phía ban tổ chức cho rằng câu chuyện không nên chỉ xoay quanh việc chiếc vương miện được làm bằng chất liệu gì hay có giá bao nhiêu. Theo quan điểm của đơn vị này, giá trị lớn nhất của một danh hiệu nằm ở người sở hữu nó.

Để minh chứng, đại diện cuộc thi nhắc đến trường hợp á hậu 1 Alisa Miskovska được bổ nhiệm trở thành hoa hậu sau vụ ồn ào. Khi trở về Latvia, người đẹp được thị trưởng đón tiếp và tổ chức hoạt động chào mừng. "Danh hiệu đi cùng nhân cách rồi mới tới chiếc vương miện. Vương miện chỉ là một biểu tượng", đại diện ban tổ chức nói.

Cũng từ những tranh cãi của mùa giải 2023, ban tổ chức cho biết các mùa giải sau đã thay đổi cách tiếp cận. Theo đó, đơn vị này dự kiến chỉ sử dụng những chiếc vương miện có giá trị khoảng 10 triệu đồng, thay vì tập trung vào việc tạo ra những con số định giá lớn.

Dân mạng tranh cãi

Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách các cuộc thi sắc đẹp công bố giá trị vương miện. Với một bộ phận khán giả, con số hàng tỉ đồng tạo cảm giác về sự xa hoa, đẳng cấp và góp phần tăng sức hút cho cuộc thi. Nhưng với nhóm khác, nếu giá trị này không được giải thích rõ ràng, có thể tạo ra sự hiểu lầm.

Trên mạng xã hội, một số ý kiến đặt câu hỏi về cơ sở để định giá chiếc vương miện. "Nếu nói vương miện trị giá 3 tỉ đồng thì cần công bố rõ 3 tỉ đồng được tính từ đâu, chứ không thể chỉ đưa ra một con số rồi để khán giả tự hiểu đó là giá trị của vàng và kim cương", một tài khoản bình luận.

Một ý kiến khác cho rằng: "Đi kiểm định mà kết quả cho thấy không có vàng, không có kim cương thì việc công chúng thắc mắc là dễ hiểu. Điều cần nhất lúc này là ban tổ chức giải thích cụ thể về cách định giá, thay vì chỉ nói giá trị tinh thần".

Cũng có người đặt vấn đề: "Nếu chiếc vương miện thực sự chỉ tốn vài trăm triệu đồng để chế tác thì con số 3 tỉ đồng là giá trị thị trường hay giá trị do ban tổ chức tự định giá? Khán giả cần một câu trả lời rõ ràng".

Ở chiều ngược lại, một bộ phận cư dân mạng cho rằng không nên chỉ nhìn vào chất liệu để đánh giá giá trị của một sản phẩm. "Một món đồ không phải cứ có kim cương mới có giá trị cao. Thiết kế, tay nghề nghệ nhân, thương hiệu và giá trị biểu tượng đều có thể được tính vào giá", một khán giả nêu quan điểm. "Không thể nói không có kim cương thật thì chiếc vương miện chắc chắn không đáng 3 tỉ đồng. Nhiều sản phẩm thời trang, nghệ thuật có giá cao hơn rất nhiều so với chi phí nguyên vật liệu", một ý kiến khác viết.

Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi "chiếc vương miện trị giá 3 tỉ đồng hay không?" vẫn chưa có một kết luận độc lập, chính thức được công bố. Điều chắc chắn là vụ việc cho thấy các cuộc thi sắc đẹp cần minh bạch hơn khi truyền thông về giá trị giải thưởng, đặc biệt với những con số lớn có thể tạo ra kỳ vọng và cách hiểu khác nhau trong công chúng.

Theo Thạch Anh - Anh Thư (thanhnien.vn)