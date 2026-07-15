Á hậu Hoàng Thanh Nga vừa bị bắt là ai?

Trước khi bị bắt tạm giam, Hoàng Thanh Nga từng giành thành tích á hậu tại một cuộc thi, đồng thời là nhà tài trợ vương miện cho nhiều đấu trường sắc đẹp tại Việt Nam.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để điều tra, trong đó có 3 chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM. Hoàng Thanh Nga (Hoàng Thị Thanh Nga, 46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA) được nhiều người nhắc đến bởi trước đó, cô từng giành thành tích á hậu tại một cuộc thi nhan sắc, đồng thời tham gia tài trợ vương miện cho nhiều đấu trường sắc đẹp tại Việt Nam.

Á hậu Hoàng Thanh Nga là ai?

Hình ảnh doanh nhân Hoàng Thanh Nga khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí

Hoàng Thanh Nga từng theo học chuyên ngành Ngoại thương tại Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Trước khi rẽ hướng sang kinh doanh, cô từng có 7 năm làm việc cho một tập đoàn bán lẻ lớn. Ban đầu, Hoàng Thanh Nga kinh doanh ngành đá mỹ nghệ, sau đó phát triển ở ngành trang sức, đá quý.

Tên tuổi của nữ doanh nhân này còn được biết đến trong lĩnh vực nghệ thuật khi tranh tài tại Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022, giành thành tích á hậu 1. Trên trang chủ, thương hiệu của Hoàng Thanh Nga còn giới thiệu là nhà tài trợ hoặc đơn vị chế tác vương miện cho nhiều cuộc thi nhan sắc, điển hình như Miss World Vietnam 2022, Miss Cosmo Vietnam 2023… Cô đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo cho một số cuộc thi.

Trang cá nhân của Hoàng Thanh Nga có hơn 142.000 người theo dõi, là nơi cô chia sẻ hình ảnh mới hay cập nhật về chuyện kinh doanh. Trong loạt hình ảnh được đăng tải, khoảnh khắc nữ doanh nhân chụp ảnh cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Ngọc Châu... được nhiều người quan tâm. Nữ doanh nhân thỉnh thoảng thực hiện những buổi livestream giao lưu, tiết lộ về tính cách các nàng hậu khi có cơ hội làm việc chung.

Hình ảnh Hoàng Thanh Nga tại cuộc thi nhan sắc hồi 2022

Trước khi bị bắt, Hoàng Thanh Nga vẫn đều đặn tham gia các sự kiện giải trí, điển hình như họp báo Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026 hay buổi ra mắt phim Mesdames Thanh Sắc. Cô còn tham gia một vai diễn khách mời trong dự án điện ảnh lấy cảm hứng về vụ đánh ghen chấn động Sài Gòn.

Gần đây, Hoàng Thanh Nga và thương hiệu của cô vướng phải lùm xùm về chuyện kinh doanh. Đến 11.7, đơn vị này đăng tải thông báo tạm dừng hoạt động để “sắp xếp lại công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình hoạt động để mang đến chất lượng dịch vụ tốt hơn”. Động thái này sau đó được nhiều người bàn tán.

Khi thông tin Hoàng Thanh Nga bị bắt được công bố, chúng tôi truy cập vào fanpage thương hiệu của nữ doanh nhân này và ghi nhận trang đã giới hạn bình luận bài viết.

Theo Thạch Anh (TNO)