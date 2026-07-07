Nữ diễn viên gây ức chế trong 'Dưới ô cửa sáng đèn' là ai?

Vai diễn Vân của nữ diễn viên Ngọc Huyền trong Dưới ô cửa sáng đèn không phải phản diện theo kiểu độc ác hay mưu mô. Vân khiến khán giả ức chế bởi sự bốc đồng, ích kỷ, mù quáng trong tình yêu và liên tục đẩy người thân vào những rắc rối không đáng có.

Cảnh trong phim Dưới ô cửa sáng đèn có Ngọc Huyền đóng

Ở những tập gần đây của Dưới ô cửa sáng đèn, nhân vật Vân càng làm người xem khó chịu khi phát hiện mang thai nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để đối diện với hậu quả. Cô trở về khu tập thể trong tâm trạng ân hận, lo sợ bố buồn vì chuyện "không chồng mà chửa", đồng thời hoang mang trước việc làm mẹ. Thế nhưng điều khiến khán giả bức xúc hơn cả là sau khi Hoàng bỏ trốn, để mặc cô một mình, Vân vẫn dễ dàng tha thứ chỉ sau vài lời dỗ dành.

Điều gây ức chế ở Vân không nằm ở một sai lầm nhất thời, mà ở chuỗi lựa chọn thiếu tỉnh táo. Sinh nhiều lần cảnh báo em gái về Hoàng, nhưng Vân vẫn cố chấp bảo vệ người yêu. Cô thậm chí còn thuyết phục anh trai cho Hoàng thêm cơ hội, dù chính bản thân mình đã nhiều lần chịu tổn thương. Trong mắt khán giả, sự mù quáng ấy không còn là tình yêu, mà là kiểu yếu đuối tự đẩy mình và gia đình vào bi kịch.

Theo nhiều ý kiến của khán giả, vai diễn này của Ngọc Huyền gây khó chịu vì cô rất "đời". Đó là kiểu nhân vật không xa lạ trong đời sống hôm nay: thích hào nhoáng, dễ tin vào lời đường mật, muốn được yêu nhưng lại thiếu bản lĩnh để phân biệt đâu là tình yêu, đâu là sự lợi dụng. Cô khiến người xem bực không phải vì quá xa thực tế, mà vì quá gần với những câu chuyện gia đình vẫn có thể bắt gặp ngoài đời. Một người trẻ sai lầm có thể được cảm thông, nhưng sai lầm lặp lại, kéo theo hệ lụy cho người thân, lại dễ khiến khán giả mất kiên nhẫn.

Vai diễn của Ngọc Huyền trong Dưới ô cửa sáng đèn gây ức chế

Chia sẻ về vai diễn này, Ngọc Huyền cho rằng đây là vai khá thử thách với cô bởi không xấu nhưng cũng không được lòng người xem. Diễn những lớp lang tâm lý nửa vời và phải đúng tinh thần của nhân vật, thể hiện rõ tính cách của Vân không phải dễ.

Nữ diễn viên phải thể hiện nhân vật bằng nét diễn vừa nông nổi, vừa hoang mang, cố chấp. Chính sự thiếu chín chắn ấy khiến Vân tạo cảm giác rất khó chịu, nhưng cũng giúp nhân vật có màu sắc riêng trong bức tranh gia đình nhiều va đập của bộ phim.

Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1999 từng được yêu mến qua hình ảnh trong trẻo, đáng yêu ở Thương ngày nắng về, Món quà của cha, rồi cá tính hơn trong Dịu dàng màu nắng. Đến Dưới ô cửa sáng đèn, cô bước ra khỏi vùng an toàn khi đảm nhận một nhân vật có nhiều khuyết điểm, dễ bị ghét và luôn đặt diễn viên vào thế phải chấp nhận phản ứng trái chiều.

Ngoài đời, Nguyễn Ngọc Huyền có cuộc sống khá kín tiếng sau khi kết hôn với Duy Minh - cháu trai NSƯT Chí Trung. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô thoải mái khi được gọi là cháu dâu của nam nghệ sĩ, bởi gia đình chồng tôn trọng cá tính và công việc riêng của cô. Sau hôn nhân, Ngọc Huyền vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất, giữ hình ảnh trẻ trung, năng động và ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong lựa chọn vai diễn.

Theo Thu Thủy (TNO)