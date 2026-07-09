Châu Tinh Trì giúp Địch Lệ Nhiệt Ba đổi đời

Địch Lệ Nhiệt Ba đang hụt hơi trên đường đua sự nghiệp điện ảnh với các đối thủ cùng lứa. Việc được hợp tác với "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì là cơ hội lớn của cô.

Theo QQ, bộ phim Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm do Châu Tinh Trì đạo diễn và sản xuất ấn định phát hành tại Trung Quốc vào ngày 11/7. Dàn diễn viên gây chú ý với sự tham gia của ảnh hậu Trương Tiểu Phỉ, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng, nữ diễn viên gạo cội Lưu Gia Linh, tài tử Nhật Bản Satoh Takeru, ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Song Kang Ho...

Sau khi Châu Tinh Trì công bố lịch ra mắt, chỉ trong 48 giờ, doanh thu đặt trước của phim đã đạt 30 triệu NDT. Vé trong ngày 13/7 tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã được bán hết ngay lập tức.

Địch Lệ Nhiệt Ba có cơ hội đóng chính trong phim của Châu Tinh Trì.

Theo QQ, thực tế đội ngũ sản xuất phim không có nhiều hoạt động quảng bá cho Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm. Trailer phát hành khá ngắn, các diễn viên chưa lộ nhiều mặt. Phong cách của Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm khá giống với bộ phim kinh điển Đội bóng Thiếu Lâm do Châu Tinh Trì đóng chính năm 2001.

Tuy nhiên, chỉ cần cái tên Châu Tinh Trì đã đủ sức hút với công chúng. Khán giả Trung Quốc đều cho rằng họ "nợ Tinh Gia một vé xem phim" vì các tác phẩm kinh điển của ông được ra mắt từ những năm 1990, thời điểm đó phim Hong Kong khó công chiếu chính thức tại Trung Quốc đại lục. Nhiều người xem phim của Châu Tinh Trì thông qua băng đĩa lậu, nên họ muốn ra rạp thưởng thức các tác phẩm mới của vua hài Hong Kong để ủng hộ thần tượng. Đó cũng là lý do những phim được phát hành gần nhất của Châu Tinh Trì đều có doanh thu cao dù chất lượng còn gây tranh cãi.

Với lợi thế như vậy, có thể nói Đội bóng nữ Thiếu Lâm thành công thu hút sự chú ý của công chúng dù chẳng mất nhiều công sức quảng bá.

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là yếu tố quan trọng thu hút truyền thông. Thực tế, cô không có nhiều tác phẩm ở mảng điện ảnh, doanh thu cũng không khả quan. Địch Lệ Nhiệt Ba mới tham gia 4 dự án, trong đó có 3 vai chính là Kiêu ngạo và định kiến (doanh thu 124 triệu NDT), 21 Carat (thu về 110 triệu NDT), Tiệm tạp hóa giải ưu (doanh thu 223 triệu NDT). Cùng với đó là vai phụ trong phim Phanh nhiên tinh động với doanh thu khoảng 200 triệu NDT. Tổng doanh thu phòng vé của cô chưa tới 700 triệu NDT. Trong đó, tác phẩm cuối cùng đã ra mắt từ năm 2018.

Tham gia phim của Châu Tinh Trì là cơ hội giúp Địch Lệ Nhiệt Ba gia tăng tổng doanh thu phòng vé. Nếu phim thành công, cơ hội nhận các dự án điện ảnh của mỹ nhân Tân Cương sẽ tốt hơn.

Nhiệt Ba đứng trước cơ hội bước chân vào giới điện ảnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng tích cực chuẩn bị cho vai diễn Ngọc Lung, là nữ chính thứ hai đứng sau đàn chị Trương Tiểu Phỉ. Nữ diễn viên luyện tập cường độ cao trong 3 tháng, tăng 8kg và giảm lượng mỡ cơ thể xuống còn 14%, tạo nên các cơ bắp săn chắc mạnh mẽ.

Trong đoạn phim hậu trường, Địch Lệ Nhiệt Ba thực hiện một pha nguy hiểm trên dây kéo dài 3 tiếng, không quản ngại trời mưa, vật lộn trong bùn đất khiến cơ thể bầm tím. Nữ diễn viên không sử dụng người đóng thế, tự mình thực hiện các cảnh hành động trong phim.

Theo Minh Vũ (TPO)