Nhan sắc nữ trung úy quân đội gây chú ý tại Miss Grand Vietnam

Phan Cẩm Nhi là một trong những thí sinh nhận nhiều sự quan tâm từ fan sắc đẹp tại Miss Grand Vietnam 2026. Cô gây chú ý khi mang quân hàm trung úy, hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, tham gia nhiều chương trình biểu diễn lớn.
Sau vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026, nhiều người đẹp tỏa sáng, gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Trong top 30 thí sinh, Phan Cẩm Nhi là cái tên đang được chú ý khi là trung úy quân đội. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, làn da sáng và nụ cười rạng rỡ, có khả năng hát, biểu diễn.
Phan Cẩm Nhi sinh năm 2000, đến từ Phú Thọ. Cô từng đoạt danh hiệu á khôi 2 cuộc thi Nữ sinh thanh lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017, tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hiện cô hoạt động tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, mang quân hàm trung úy. Cô từng góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn cấp quốc gia, các sự kiện trọng đại của nhà nước và quân đội.
Tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026, Cẩm Nhi mong muốn được thử thách bản thân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Người đẹp hy vọng có cơ hội được học hỏi, trưởng thành hơn trên hành trình này, đồng thời sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để góp phần thực hiện những hoạt động cộng đồng ý nghĩa.
Nữ trung úy tiết lộ lý do tham gia Miss Grand Vietnam:
Xuất hiện tại buổi khởi động Miss Grand Vietnam 2026, Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý khi diện thiết kế dạ hội màu đen ôm sát, tôn lên vóc dáng thanh thoát cùng vai trần quyến rũ. Tại sự kiện, cô được công bố là một trong những giám khảo đồng hành cùng cuộc thi năm nay.
Công ty quản lý của Miu Lê thay mặt cô gửi lời xin lỗi đến khán giả, nhà sản xuất và ban tổ chức. Theo phía công ty, việc nữ ca sĩ liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ.
Thông tin tiêu cực liên quan đến Miu Lê đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Ngay sau đó, phía công ty quản lý đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời cho biết sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức liên quan nữ ca sĩ.