Nhan sắc nữ trung úy quân đội gây chú ý tại Miss Grand Vietnam

Phan Cẩm Nhi là một trong những thí sinh nhận nhiều sự quan tâm từ fan sắc đẹp tại Miss Grand Vietnam 2026. Cô gây chú ý khi mang quân hàm trung úy, hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, tham gia nhiều chương trình biểu diễn lớn.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Cẩm Nhi được chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Sau vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026, nhiều người đẹp tỏa sáng, gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Trong top 30 thí sinh, Phan Cẩm Nhi là cái tên đang được chú ý khi là trung úy quân đội. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, làn da sáng và nụ cười rạng rỡ, có khả năng hát, biểu diễn.

Phan Cẩm Nhi sinh năm 2000, đến từ Phú Thọ. Cô từng đoạt danh hiệu á khôi 2 cuộc thi Nữ sinh thanh lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017, tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hiện cô hoạt động tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, mang quân hàm trung úy. Cô từng góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn cấp quốc gia, các sự kiện trọng đại của nhà nước và quân đội.

Tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026, Cẩm Nhi mong muốn được thử thách bản thân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Người đẹp hy vọng có cơ hội được học hỏi, trưởng thành hơn trên hành trình này, đồng thời sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để góp phần thực hiện những hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Nữ trung úy tiết lộ lý do tham gia Miss Grand Vietnam:

Tại vòng sơ khảo, Phan Cẩm Nhi xuất hiện trong bộ quân phục của Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và tự giới thiệu: "Tôi là Phan Cẩm Nhi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đến từ Phú Thọ". Ngay sau đó, cô thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Phần trình diễn với giọng hát nội lực của người đẹp nhận được những tràng vỗ tay từ ban giám khảo, các thí sinh có mặt tại buổi sơ khảo

Phan Cẩm Nhi cho biết cô sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ, trong một gia đình bình dị. Từ nhỏ, người đẹp đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và không ngừng nỗ lực theo đuổi ước mơ. Thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 chia sẻ quá trình học tập, công tác trong môi trường nghệ thuật quân đội đã giúp cô rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm

"Là một chiến sĩ, nghệ sĩ, tôi đến với cuộc thi không chỉ để thử thách bản thân mà còn mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Tôi hy vọng có cơ hội được học hỏi, trưởng thành hơn trên hành trình này, đồng thời sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để góp phần thực hiện những hoạt động cộng đồng ý nghĩa”, người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Phan Cẩm Nhi cho biết cô đến với Miss Grand Vietnam 2026 để thực hiện lời hứa từng dành cho các chiến sĩ Trường Sa. Cô bộc bạch: “Trong những chuyến công tác ngoài đảo, các anh luôn động viên và mong muốn được thấy tôi tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Vì vậy, tôi quyết định ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026 để thực hiện lời hứa ấy". Là nữ quân nhân duy nhất của cuộc thi, người đẹp mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội tự tin, bản lĩnh, giàu khát vọng và sẵn sàng chinh phục những thử thách mới

Người đẹp 26 tuổi thừa nhận cô khá bất ngờ khi nhận được nhiều sự chú ý sau vòng sơ khảo. Nữ quân nhân chia sẻ môi trường quân đội luôn đề cao tinh thần tập thể nên bản thân chưa quen với việc trở thành tâm điểm. "Sự quan tâm của mọi người vừa là động lực, vừa tạo cho tôi một chút áp lực. Điều tôi lo nhất là chưa làm tốt và phụ sự kỳ vọng của những người đã yêu thương, ủng hộ mình", cô bày tỏ

Theo Cẩm Nhi, mục tiêu đầu tiên của cô là thực hiện lời hứa với các chiến sĩ Trường Sa. Bên cạnh đó, người đẹp mong muốn lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và bản lĩnh. Cô xem cuộc thi là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm vị trí riêng trong lĩnh vực nghệ thuật cũng như khám phá những khả năng mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới

Người đẹp kể gia đình khá bất ngờ khi cô quyết định tham gia một cuộc thi sắc đẹp, bởi hiện tại cô đã có công việc ổn định trong quân đội. Trong khi đó, bạn bè và đồng nghiệp lại ủng hộ nhiệt tình. Nhiều người thậm chí còn nói vui: "Sao giờ mới đi thi?", bởi họ đã khuyến khích cô đăng ký từ lâu. Cẩm Nhi cho rằng chính sự động viên ấy đã tiếp thêm cho cô động lực để tự tin bước vào hành trình mới

Thông qua Miss Grand Vietnam 2026, Phan Cẩm Nhi mong muốn khán giả nhìn thấy một hình ảnh đa dạng hơn của nữ quân nhân: hiện đại, thời trang, năng động và luôn sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng chứ không chỉ bó buộc hay dừng lại ở hình ảnh quân nhân trước đó

Theo Lạc Xuân (TNO)