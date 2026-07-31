Sử dụng một số đoạn đường gần Quảng trường Nguyễn Tất Thành để tổ chức lễ hội

(GLO)- UBND phường Quy Nhơn vừa thông báo về việc sử dụng tạm thời một số tuyến đường phục vụ tổ chức Liên hoan Lân, Sư, Rồng Quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026.

Theo đó, UBND phường Quy Nhơn sử dụng tạm thời lòng đường nội bộ song song đường Nguyễn Thiếp, trong thời gian từ 0 giờ ngày 30-7 đến hết ngày 12-8; lòng đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Trần Thị Kỷ đến vòng xoay Ngô Mây, thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 7-8.

UBND phường Quy Nhơn sử dụng tạm thời lòng đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Quảng trường trong đêm 7-8 để tổ chức lễ hội. Ảnh: Mai Lâm

Các đoạn đường trên được sử dụng phục vụ diễu hành và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026, bố trí khu vực tổ chức chương trình ẩm thực trong khuôn khổ Liên hoan Lân, Sư, Rồng Quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026.

UBND phường Quy Nhơn giao các đơn vị chức năng và Công an phường thông báo rộng rãi để người dân biết và thực hiện, đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi.