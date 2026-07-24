Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ THANH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 24-7, tại xã Al Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp với UBND xã Al Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke; đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1-6326.png
Khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke. Ảnh: Đức Thành

Sau thời gian khẩn trương thi công, công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của hàng chục hộ dân làng Tung Ke. Công trình có tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Gia Hưng Phát (phường Pleiku) tài trợ.

Công trình góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch, cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe người dân; đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống đồng bào vùng khó khăn.

3.jpg
Người dân làng Tung Ke phấn khởi sử dụng nước từ công trình nước sạch vừa được Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ bàn giao. Ảnh: Đức Thành

Dịp này, Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ trao tặng 1 suất quà cho làng Tung Ke, tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo và 2 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã khảo sát thực tế và thống nhất phương án xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Ớt ở làng Tung Ke. Dự kiến, căn nhà có tổng kinh phí 85 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai và Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai (xã Ngô Mây) tài trợ, góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

2.jpg
Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ trao quà cho hộ nghèo, hộ chính sách ở làng Tung Ke. Ảnh: Đức Thành

* Chiều cùng ngày, tại xã Ia Chia, Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ đã trao trao 1 suất quà cho làng Tang, 10 suất quà cho các hộ nghèo và 2 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Chuỗi hoạt động tại 2 làng kết nghĩa Tung Ke (xã Al Bá) và Tang (xã Ia Chia) góp phần cụ thể hóa chương trình kết nghĩa giữa Sở Ngoại vụ với các làng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai

Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai

Thời sự

(GLO)- Chiều 23-7, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã làm việc với UBND tỉnh liên quan đến tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

Gia Lai kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản

Gia Lai kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản

Thời sự

(GLO)- Tại Chỉ thị về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động xuất bến, rời nơi neo đậu hoặc tham gia khai thác thủy sản dưới bất kỳ hình thức nào.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu

Thời sự

(GLO)- Ngày 22-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Phạm Thị Tố Hải đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại 2 phường Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn và xã Tuy Phước.

Gia Lai gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Gia Lai gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu, ngày 22-7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi thư thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ 2 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để góp phần giúp tỉnh bạn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Trần Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Trần Văn Bình

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 21-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Bình - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 20-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông.

null