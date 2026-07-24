Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa

(GLO)- Sáng 24-7, tại xã Al Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp với UBND xã Al Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke; đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke. Ảnh: Đức Thành

Sau thời gian khẩn trương thi công, công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của hàng chục hộ dân làng Tung Ke. Công trình có tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Gia Hưng Phát (phường Pleiku) tài trợ.

Công trình góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch, cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe người dân; đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống đồng bào vùng khó khăn.

Người dân làng Tung Ke phấn khởi sử dụng nước từ công trình nước sạch vừa được Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ bàn giao. Ảnh: Đức Thành

Dịp này, Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ trao tặng 1 suất quà cho làng Tung Ke, tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo và 2 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã khảo sát thực tế và thống nhất phương án xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Ớt ở làng Tung Ke. Dự kiến, căn nhà có tổng kinh phí 85 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai và Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai (xã Ngô Mây) tài trợ, góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ trao quà cho hộ nghèo, hộ chính sách ở làng Tung Ke. Ảnh: Đức Thành

* Chiều cùng ngày, tại xã Ia Chia, Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ đã trao trao 1 suất quà cho làng Tang, 10 suất quà cho các hộ nghèo và 2 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Chuỗi hoạt động tại 2 làng kết nghĩa Tung Ke (xã Al Bá) và Tang (xã Ia Chia) góp phần cụ thể hóa chương trình kết nghĩa giữa Sở Ngoại vụ với các làng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.