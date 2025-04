Gia Lai điều chỉnh phân công kết nghĩa với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh phân công các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh kết nghĩa với các thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh kết nghĩa với làng Quen (xã Ia Me, huyện Chư Prông); Sở Xây dựng kết nghĩa với làng Plei Hlốp (xã Chư Don, huyện Chư Pưh); Sở Tài chính kết nghĩa với làng Nhoi (xã Tú An, thị xã An Khê); Sở Nội vụ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Đê Ar, huyện Mang Yang); Sở Giáo dục và Đào tạo kết nghĩa với làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro); Sở Nông nghiệp và Môi trường kết nghĩa với thôn 5 (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa); Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch kết nghĩa với làng Díp (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh).

Lễ kết nghĩa giữa Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch với làng Díp (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh) vào ngày 23-3-2024. Ảnh: Minh Châu

Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh kết nghĩa với làng Klăh Môn (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ); Sở Y tế kết nghĩa với thôn Plei Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện); Sở Dân tộc và Tôn giáo, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng kết nghĩa với làng Klư (xã Krong, huyện Kbang); Sở Tư pháp kết nghĩa với làng Keo (xã Ayun, huyện Chư Sê); Sở Công thương kết nghĩa với buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa); Sở Khoa học và Công nghệ kết nghĩa với làng Kon Jốt (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa).

Các sở, ban, ngành sau sắp xếp, sáp nhập tiếp tục thực hiện công tác kết nghĩa theo kế hoạch và nội dung đã được ký kết với các thôn, làng đồng bào DTTS, không phải tổ chức lại lễ kết nghĩa.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng thống nhất dừng hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Xây dựng với làng Wâu (xã Chư Á, TP. Pleiku); Sở Tài nguyên và Môi trường với làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ); Sở Thông tin và Truyền thông với làng Dun De (xã Ia Bă, huyện Ia Grai); Sở Kế hoạch và Đầu tư với buôn Rưng Ma Đoan (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa).

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện Đức Cơ và Ia Grai tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ 2 làng còn thuộc diện đặc biệt khó khăn gồm: làng Tung và làng Dun De; yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung khác tại Công văn số 321/UBND-NL ngày 6-2-2024 của UBND tỉnh.