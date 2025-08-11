Danh mục
Xã Canh Vinh thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến

(GLO)-Thông tin từ UBND xã Canh Vinh cho biết, bắt đầu từ ngày 10-8, Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến chính thức đi vào hoạt động.

Địa điểm hoạt động của Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến được đặt tại nhà của Đinh Văn Tào - Bí thư Chi bộ, Trưởng làng Canh Tiến. Tổ gồm có 4 thành viên. Tổ trưởng là Trưởng làng; 3 thành viên còn lại là những người có am hiểu, kỹ năng sử dụng thiết bị điện thoại thông minh, máy vi tính cơ bản.

529863616-122122462316931476-6269265266029184120-n.jpg
Địa điểm hoạt động của Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến được đặt tại Nhà của Đinh Văn Tào - Bí thư Chi bộ, Trưởng làng Canh Tiến. Ảnh: ĐVCC

Tại Điểm hỗ trợ được bố trí bảng tra cứu thông tin các thủ tục hành chính, 1 máy vi tính có kết nối mạng internet, 1 máy scan để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Khi người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, Tổ hỗ trợ có trách nhiệm hướng dẫn, nhận và chuyển hồ sơ thủ tục hành chính của người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Trước đó, vào ngày 9-8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Canh Vinh phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Ban Quản lý làng Canh Tiến tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến.

530445834-122122461002931476-1906730316155080523-n.jpg
Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến. Ảnh: ĐVCC

Tại nhà văn hóa làng Canh Tiến, các cán bộ chuyên môn của xã đã tuyên truyền cho người dân về các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách liên quan. Đồng thời, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã và Phòng Văn hóa - Xã hội đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nhà văn hóa như: Thực hiện thủ tục hưởng chế độ hưu trí xã hội, đăng ký khai sinh, cấp trích lục bản sao hộ tịch, gia hạn sổ hộ nghèo...

529694725-122122462136931476-2736754237337300386-n.jpg
Hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân làng Canh Tiến. Ảnh: ĐVCC

Canh Tiến là ngôi làng nhỏ nằm sâu trong lòng hồ Núi Một, trước khi sáp nhập thuộc xã Canh Liên, sau sáp nhập thuộc xã Canh Vinh. Làng có gần 200 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Bana, Chăm. Ngôi làng như biệt lập với thế giới bên ngoài. Muốn đến làng Canh Tiến phải mất nhiều thời gian đi thuyền qua hồ Núi Một (xã An Nhơn Tây) hoặc vượt núi từ xã Canh Vinh.

Việc triển khai hoạt động của Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền.

