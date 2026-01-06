Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

(GLO)- Chiều 6-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tổ chức phiên họp lần thứ 29. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục thắt chặt các biện pháp để chống khai thác IUU.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến điểm cầu tại các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 6-1, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương ven biển đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.152 tàu/79.152 tàu (đạt 100%).

Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, chính quyền các địa phương đã kiểm soát, quản lý vị trí neo đậu. Trong tuần qua, toàn quốc đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 5.107 lượt tàu cá rời cảng và 5.203 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua các cảng cá 13.180 tấn trên Hệ thống ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT).

Ngày 5-1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có báo cáo kết quả chống khai thác IUU gửi Ủy ban châu Âu (EC), đảm bảo nội dung đầy đủ, trung thực, khách quan. Báo cáo đã phản ánh được những cam kết chính trị và nỗ lực mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị về chống khai thác IUU.

Cùng với các địa phương ven biển, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU và đã hoàn thành đầy đủ 19/19 nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến 6-1, toàn tỉnh có 5.744 tàu cá đăng ký; 100% số tàu cá được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến quản lý tàu cá VNFishbase. 100% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên tham gia khai thác thủy sản lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, mang tính lâu dài; tích cực, chủ động vào cuộc, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đã được Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong chống khai thác IUU để đạt được “mục tiêu kép” là gỡ thẻ vàng EC và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu của các địa phương về chống khai thác IUU gửi EC; thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với EC để kịp thời cung cấp thông tin khi được yêu cầu.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các đoàn công tác kiểm tra liên ngành chống khai thác IUU. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, truyền thông về các hoạt động chống khai thác IUU, yêu cầu chính quyền các địa phương phải thắt chặt công tác chống khai thác IUU để sớm tháo gỡ thẻ vàng EC.