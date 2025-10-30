Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Ngày 27-10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND về hành động Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành Thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh mở đợt cao điểm, kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm IUU; phấn đấu đến ngày 15-11-2025 không còn tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) quá 6 giờ không báo cáo vị trí, mất kết nối trên 10 ngày không đưa tàu về bờ hoặc vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Hải đội Biên phòng 2 phối hợp Đồn Biên phòng Nhơn Châu và UBND xã Nhơn Châu kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên vùng biển Nhơn Châu. Ảnh: ĐVCC

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để

Theo Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, nhằm tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc chống khai thác IUU, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất, đồng bộ và triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác IUU.

Đặc biệt là tại cấp cơ sở phải trách nhiệm, sâu sát, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp để chống khai thác IUU đảm bảo nguyên tắc “Dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm”.

Người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương ven biển thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, xử lý, điều tra các hành vi vi phạm khai thác IUU theo quy định để đảm bảo thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của EC về khai thác IUU.

Cả hệ thống chính trị của địa phương tập trung, chỉ đạo thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, đặc biệt là không để tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

Ban Chỉ huy BĐBP, Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương phải có lộ trình cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU theo nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Yêu cầu “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU.

Các ngành, địa phương tích cực vào cuộc

Tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm hành động chống khai thác IUU, các địa phương ven biển đã tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện. Ông Trần Minh Lâm-Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc-cho biết: Qua rà soát, đến nay, phường có 1.299 tàu có chiều dài lớn nhất từ 6 m đến dưới 24 m đã được đăng ký lên Cơ sở dữ liệu nghề cá để quản lý theo quy định.

Ngoài ra, tại địa phương còn có 3 tàu chưa đăng ký (tàu 3 không) và 50 tàu có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 6 m đã được đánh số do UBND phường quản lý.

Việc triển khai Tháng hành động cao điểm chống khai thác IUU thể hiện quyết tâm của tỉnh Gia Lai cùng cả nước trong nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” của EC. Trong ảnh: Hoạt động của tàu cá tại Cảng cá Đề Gi. Ảnh: N.H

“Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 m đến dưới 24 m hoạt động vùng khơi đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; có 165 tàu cá được cấp nhật ký điện tử; hiện các đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Cảng cá Tam Quan và các chủ tàu trên địa bàn thực hiện đăng ký nhật ký điện tử, phấn đấu đạt 100% đối với tàu cá trên 15 m hoạt động vùng khơi và sẽ tiếp tục triển khai cấp hồ sơ nhật ký điện tử cho tàu cá có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m trong thời gian đến”-ông Lâm cho hay.

Tại Cảng cá Đề Gi, UBND xã Đề Gi cùng lực lượng chức năng cũng đã thường trực 24/24 giờ để tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào cảng cá. Công tác quản lý hồ sơ tàu cá được thực hiện thường xuyên; thông báo danh sách tàu hết hạn đăng kiểm, giấy phép, rà soát nhóm tàu có nguy cơ vi phạm cao để giám sát chặt chẽ.

Xã Đề Gi hiện có 583 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên, trong đó có 174 tàu khai thác vùng bờ (tàu có chiều dài từ 6 m đến dưới 12 m), 172 tàu khai thác vùng lộng (tàu có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m) và 237 tàu khai thác vùng khơi (tàu có chiều dài từ 15 m trở lên). Qua rà soát, có 40 tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản, trong đó 36 tàu hết hạn giấy phép khai thác, 29 tàu hết hạn đăng kiểm.

UBND xã phối hợp với Đồn Biên phòng Cát Khánh mời chủ tàu đến làm việc, yêu cầu cam kết hoàn thành đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác trước khi ra khơi. Đồng thời, xã lập danh sách quản lý, niêm yết công khai tại cộng đồng, không cho neo đậu tại khu vực trước cảng cá đối với tàu chưa đủ điều kiện, yêu cầu không lưu giữ ngư cụ khai thác trên tàu.

“UBND xã Đề Gi phân công cán bộ, đảng viên phụ trách theo dõi từng tàu cá, không để tàu hoạt động khi chưa hoàn thiện thủ tục. Cán bộ được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước UBND xã nếu để xảy ra vi phạm. Bên cạnh kiểm tra, xã hướng dẫn ngư dân hoàn thiện hồ sơ cấp hoặc cấp lại giấy phép khai thác thủy sản theo quy định”-Phó Chủ tịch UBND xã Đề Gi Trịnh Minh Bình cho hay.

Tại xã đảo Nhơn Châu, thực hiện Tháng cao điểm, UBND xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU và xem đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm góp phần cùng cả tỉnh tháo gỡ “thẻ vàng” IUU cũng như bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ông Nguyễn Văn Bé-Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Nhơn Châu-cho biết: Toàn xã hiện có 59 tàu cá, 100% đã được đăng ký định danh; trong đó 49 tàu được cấp giấy phép khai thác, 10 tàu hết hạn giấy phép đang neo đậu tập trung tại bến.

“Xã tăng cường tuyên truyền để ngư dân, chủ tàu khai thác đúng pháp luật, chấm dứt vi phạm IUU. Lực lượng BĐBP, Công an và các đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng lưới kéo, xung điện khai thác thủy sản”-ông Bé cho hay.