Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU

(GLO) - Chiều 21-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 18 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 21 tỉnh, thành ven biển. Tham Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn.

Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.N

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tuần qua (từ ngày 14 đến 21-10), các bộ, ngành và địa phương ven biển đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và đạt kết quả tích cực trong công tác chống khai thác IUU. Tình trạng tàu cá chưa được cấp phép và số lượng tàu không đủ điều kiện hoạt động giảm mạnh.

Tại tỉnh Gia Lai, theo báo cáo của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), 100% tàu cá đã được cập nhật lên hệ thống VnFishbase. Tỉnh đã hoàn thành 100% việc đối soát dữ liệu tàu cá, số hóa tàu cá và liên kết giữa dữ liệu Vnfishbase và Cơ sở dữ liệu dân cư (VNeID). 100% tàu cá từ 15 m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS). 100% tàu cá từ 12 m đến 15 m có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài đã lắp VMS.

Các lực lượng biên phòng, kiểm ngư, cảng cá phối hợp kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động ra khơi khai thác thủy sản. Tỉnh cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ số chủ số tàu này ổn định đời sống trong 4 tháng (từ tháng 9 đến 12-2025).

Tại 3 cảng cá của tỉnh, các ban quản lý cảng cá kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất nhập cảng. Tuần qua, đã có 593 lượt cập cảng và 1.198 lượt rời cảng. Trong tuần không phát sinh vụ vượt ranh giới cho phép trên biển, không phát sinh vụ mất kết nối trên 10 ngày nào.

Các đơn vị chức năng kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện hoạt động ra khơi. Ảnh: N.N

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, chính quyền các địa phương ven biển, góp phần tạo ra những bước tiến tích cực. Thủ tướng đề nghị các bên liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để tạo kết quả đột phá, nhanh chóng chấm dứt mọi vi phạm liên quan đến khai thác IUU trong cả nước.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa nguồn lực thực hiện Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 17-10-2025 và Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17-10-2025 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Văn phòng Chính phủ giao việc hàng tuần, thực hiện theo tinh thần 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả); tích cực áp dụng công nghệ hiện đại để xử lý dứt điểm, triệt để các tồn tại hạn chế trong chống khai thác IUU.