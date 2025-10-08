Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quyết tâm chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 7-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo IUU; lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Tham dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

quyet-tam-chong-khai-thac-iuu-phat-trien-nganh-thuy-san-ben-vung.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tuần qua, bão số 10 và 11 gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, 67 người bị chết và mất tích, 165 người bị thương; gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện; hơn 9.400 điểm giao thông bị ngập lụt, ách tắc; 363 nhà bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn, trên 174 nghìn nhà bị tốc mái, hư hỏng phải sửa chữa; 94.623 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; tổng thiệt hại ước tính gần 17.000 tỷ đồng...

Thủ tướng Chính phủ thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chia buồn, chia sẻ sâu sắc nhất tới nhân dân và cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, nhất là những gia đình có thiệt hại về người, mất nhà ở...

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao hơn là “bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lo cho cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão, lốc, mưa lũ gây ra, ổn định lại đời sống và sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo (ngày 30-9), các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tình hình tàu cá tham gia đánh bắt thủy sản nhưng chưa cấp phép, số tàu không đủ điều kiện hoạt động giảm mạnh. Số lượng cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác ngày càng nhiều.

Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển đã tham gia phát biểu tham luận, giải trình làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU; đề xuất, kiến nghị Chính phủ các giải pháp để chống khai thác IUU đạt hiệu quả hơn.

Tại Gia Lai, toàn tỉnh có 5.782 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên được đăng ký. Thực hiện đợt cao điểm ra quân, giải quyết các tồn tại hạn chế liên quan đến chống khai thác IUU, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát, phân loại từng trường hợp, siết chặt quản lý đội tàu chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm soát nghiêm ngặt tàu cá xuất, nhập bến.

Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng chính sách xả bản tàu cá, hỗ trợ ổn định đời sống cho các tàu cá không đủ điều kiện; từng bước loại bỏ các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật. Nhờ thực hiện các biện pháp quyết liệt, từ tháng 6-2024 đến nay, toàn tỉnh không có tàu cá vi phạm.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong chống khai thác IUU.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về thủy sản, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU đến ngư dân ven biển và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cấp ủy, chính quyền phải chăm lo sinh kế cho nhân dân; tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; tạo điều kiện chuyển đổi nghề cho ngư dân; nơi nào làm không tốt là trách nhiệm của người đứng đầu.

