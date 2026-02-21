Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra, động viên lực lượng thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

BẢO LONG
(GLO)- Sáng 21-2 (mùng 5 Tết), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, chúc Tết và động viên lực lượng đang thi công gói thầu số 1 của Dự án thành phần 1, đoạn tuyến từ Km0+000 đến Km22+000 thuộc tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Cùng đi có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

pho-thu-tuong-ho-quoc-dung-kiem-tra-dong-vien-luc-luong-thi-cong-cao-toc-quy-nhon-pleiku.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ 6 từ phải sang) tặng quà động viên đơn vị thi công. Ảnh: Bình Dương

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, hiện nay, trên công trường, các nhà thầu đã tổ chức 6 mũi thi công xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại 2 gói thầu số 1 và số 2 của dự án. Mỗi mũi thi công duy trì khoảng 15 công nhân làm việc cùng hàng chục thiết bị chuyên dụng hoạt động liên tục.

Hàng tuần, Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu đều tổ chức giao ban định kỳ để đánh giá kết quả, nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là công trình giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược trong kết nối liên vùng giữa khu vực ven biển và khu vực phía Tây tỉnh.

Việc hoàn thành dự án sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai cùng các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ ngay từ những ngày đầu năm, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

361-8517mxf23-12-08-04still001.jpg
Các đơn vị thi công gói thầu số 1 tập trung nhân lực, thiết bị chuyên dụng thi công. Ảnh: Bình Dương

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị thi công. Để bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí còn vướng mắc; các nhà thầu thi công tuân thủ đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật đã cam kết, nhằm sớm hoàn thành tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực và thiệt thòi của cán bộ, công nhân phải bám trụ công trường xuyên Tết để bảo đảm tiến độ công trình; đồng thời tặng quà, gửi lời chúc Tết và động viên tinh thần các lực lượng thi công vì sự phát triển chung của tỉnh.

de-gi.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ 8 từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (người đứng thứ 7 từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng 8 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung” tại khu tái định cư xã Đề Gi. Ảnh: Bình Dương

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết và động viên các hộ dân có nhà bị sập trong bão số 13 năm 2025, được Chính phủ và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung” tại khu tái định cư xã Đề Gi.

Chứng kiến các gia đình sum họp đón Tết trong ngôi nhà mới kiên cố, ấm áp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ niềm vui và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương khi triển khai nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ cho nhân dân.

mg-1595.jpg
Khu tái định cư xã Đề Gi rực rỡ cờ hoa trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Bình Dương

Trong không khí thân tình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các hộ dân, mong bà con sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và vươn lên trong năm mới.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống người dân vùng thiên tai, kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn, bảo đảm mọi người đều được đón Tết an toàn, đầm ấm và đủ đầy.

