An cư vững chãi, xuân mới trọn niềm tin

(GLO)- Giữa những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán cận kề, không khí xuân hiện hữu rõ nét trong những căn nhà mới được dựng lên từ “Chiến dịch Quang Trung”.

Niềm vui an cư không chỉ hiện lên qua sắc sơn còn thơm mùi mới, bộ bàn ghế vừa sắm hay mâm bánh mứt đón Tết, mà còn lắng sâu trong ánh mắt, nụ cười của những người từng đi qua bão lũ, mất mát và chênh vênh.

Những mái ấm kịp mùa xuân

Tại “ốc đảo” Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông), khác với vẻ trầm lặng thường ngày, những ngày giáp Tết rộn ràng hơn bởi tiếng người quét dọn, trang hoàng nhà cửa. Năm hộ dân được hỗ trợ xây nhà theo “Chiến dịch Quang Trung” sẽ có một mùa xuân trọn vẹn hơn. Có nhà sắm thêm tủ thờ, có nhà mua bộ bàn ghế mới; những lẵng quà, khay bánh kẹo, chai rượu mừng xuân được bày biện tươm tất.

Bà Nguyễn Thị Chưa (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) bên căn nhà mới. Ảnh H.T

Trong căn nhà mới cao ráo, rộng hơn 80 m², bà Nguyễn Thị Chưa (74 tuổi) vẫn không giấu được xúc động khi nhắc lại những ngày cũ. Cơn bão số 13 cuối năm 2025 đã khiến căn nhà cũ không còn trụ vững, tuổi già tưởng phải nương nhờ tạm bợ. Nhưng rồi, từ sự hỗ trợ của Nhà nước, căn nhà mới với đầy đủ công năng, có gác lửng, được dựng lên, cao hơn mặt đường 2 m, giúp gia đình bớt lo mỗi mùa mưa bão. “Mấy ngày đầu về nhà mới, mấy mẹ con mừng không ngủ được” - bà Chưa chia sẻ, rồi động viên con cháu chăm chỉ làm ăn, tính chuyện nuôi tôm, cá để ổn định lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Sương Tuyết (ở giữa, thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) sắm sửa nhiều vật dụng sinh hoạt cho nhà mới. Ảnh H.T

Cách đó không xa, căn nhà của chị Nguyễn Thị Sương Tuyết (36 tuổi) cũng rộn ràng sắc xuân. Ngày căn nhà cũ bị sập, nước lũ cuốn trôi gần như toàn bộ đồ đạc, gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Nhờ được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, chồng chị yên tâm đi làm ăn xa, có thêm thu nhập để sắm sửa dần. “Được xã và các đoàn từ thiện tặng thêm bánh kẹo đón Tết, tôi mừng lắm”, chị Tuyết nói, giọng nhẹ đi sau những tháng ngày nặng trĩu lo toan.

Niềm vui ấy tiếp nối ở gia đình anh Nguyễn Văn Phụng (thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông). Năm 2025, bão lũ liên tiếp đã cuốn trôi hoàn toàn căn nhà cũ. Căn nhà mới khang trang, cao ráo giúp anh yên tâm theo các nhóm thợ làm cửa sắt, vợ ở nhà nhận may quần áo. Thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng đủ để trang trải sinh hoạt. “Tết này còn gì vui hơn!”, anh Phụng mỉm cười nói khi nhắc đến bộ bàn ghế, chiếc tủ lạnh vừa được người thân tặng.

Trong ngôi nhà mới, anh Nguyễn Văn Phụng (bên trái, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông) chia sẻ về những dự định sắp tới. Ảnh H.T

Ông Huỳnh Thanh Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông - cho hay, địa phương đã tiếp nhận 61.219 suất quà trị giá hơn 22 tỷ đồng và huy động gần 2 tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại do bão lũ năm ngoái; trong đó, ưu tiên hơn 1,6 tỷ đồng cho các hộ xây dựng, sửa chữa nhà theo “Chiến dịch Quang Trung”. Những ngày giáp Tết, nhiều đoàn công tác, tổ chức, cá nhân tiếp tục đến thăm, tặng quà, góp thêm hơi ấm cho các gia đình.

Tại xã Phú Thiện, mùa xuân cũng đã gõ cửa những căn nhà mới được xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”. Trong căn nhà hơn 40 m² còn thoảng mùi vôi vữa, anh Nay Gel (thôn Thắng Lợi 3) khoe với chúng tôi những ghè rượu ủ sẵn để đãi khách Tết. “Nhờ được hỗ trợ xây dựng nhà “3 cứng”, hơn một tháng qua tôi cũng yên tâm đi hái cà phê, hái tiêu thuê, dành dụm tiền sắm Tết, rồi quây thêm vườn trồng rau cải thiện bữa ăn và có thêmthu nhập” - anh Gel trải lòng.

Theo ông Vũ Hồng Duy - Bí thư Đảng ủy xã Phú Thiện, địa phương tiếp tục rà soát từng hộ, tập trung hỗ trợ sinh kế, tư vấn việc làm, vay vốn ưu đãi, hướng tới mục tiêu giảm 100 hộ nghèo trong năm 2026.

Ở vùng ven biển xã Đề Gi, những ngày giáp Tết, khu tái định cư thôn An Quang Đông trở nên nhộn nhịp hơn. Ánh nắng xuân phủ kín lối đi, soi rõ những căn nhà mới hoàn thiện. Ba tháng trước, sau cơn bão lịch sử số 13, gia đình ông Trương Văn Đông chỉ còn lại đống gạch đá ngổn ngang. Hôm nay, trong căn nhà 75 m² sơn xanh mới tinh, tiếng cười con cháu, bà con xóm giềng vang lên ấm áp. “Nếu không có “Chiến dịch Quang Trung”, không biết bao giờ tôi mới có được căn nhà vững chãi như thế này” - ông Đông xúc động nói.

Nhà ông Trương Văn Đông, bà Phan Thị Nhường là 2 trong số 10 căn nhà bị sập, hư hỏng do thiên tai cuối năm 2025 ở xã Đề Gi, được hỗ trợ kinh phí và ngày công xây dựng lại chỉ trong 30 ngày, kịp để người dân đón Tết trong nhà mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đề Gi Nguyễn Trung Hiếu, việc hoàn thành 8 căn nhà tại khu tái định cư An Quang Đông ngay trước Tết là minh chứng cụ thể cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, khi các chủ trương an sinh xã hội được hiện thực hóa bằng những mái nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình.

Ông Trương Văn Đông (thôn An Quang Đông, xã Đề Gi) trang hoàng chậu hoa cúc trước hè chuẩn bị đón Tết. Ảnh: N.H

Từ nền móng an cư đến hành trình lạc nghiệp

Với người dân vùng bão lũ, mỗi căn nhà mới không chỉ là nơi che nắng, chắn mưa mà còn là điểm tựa tinh thần, mở ra chặng đường mới cho cuộc sống lâu dài. Ở xã Cát Tiến, ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã - cho biết địa phương có 8 hộ được hỗ trợ xây mới nhà và 427 hộ được hỗ trợ sửa chữa. Trị giá mỗi căn xây mới từ 150 triệu đồng - 180 triệu đồng, sửa chữa từ 8 triệu đồng - 12 triệu đồng. Khi tiếp nhận các nguồn lực xã hội hóa, xã ưu tiên phân bổ cho các hộ khó khăn để căn nhà thêm vững chãi.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, Cát Tiến triển khai các mô hình sinh kế hỗ trợ giống lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 trị giá gần 250 triệu đồng; tặng 68 con bò giống sinh sản trị giá 1,36 tỷ đồng, trong đó hơn 60% hộ được xây, sửa nhà là đối tượng thụ hưởng. Mục tiêu là giúp người dân sớm ổn định sản xuất, đảm bảo sinh kế lâu dài.

Ông Đoàn Văn Sơn (đứng giữa, thôn Tân Tiến, xã Cát Tiến) phấn khởi bên căn nhà mới. Ảnh: H.T

Niềm tin ấy thể hiện rõ trong câu chuyện của ông Đoàn Văn Sơn (thôn Tân Tiến, xã Cát Tiến). Nhờ có nhà mới, lại được thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ lúa giống, ông Sơn yên tâm bước vào vụ mùa mới, tin tưởng vào khả năng ổn định cuộc sống. “Cảm ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm!”-ông Sơn bộc bạch.

Tại xã Chư A Thai, cùng với kinh phí Nhà nước, địa phương huy động thêm nguồn lực hỗ trợ 5 hộ xây nhà theo “Chiến dịch Quang Trung”, mỗi hộ 1 triệu đồng, 1 nồi cơm điện và 50 kg gạo để sớm ổn định cuộc sống, vui xuân đón Tết. Bà Trịnh Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục khảo sát, hỗ trợ sinh kế và vốn vay ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Với anh La Văn Mừng (thôn Drôk, xã Chư A Thai), niềm vui đón Tết càng trọn vẹn khi có nhà mới và việc làm ổn định. Từ những ngày phụ giúp bộ đội xây nhà, anh học được nghề thợ xây, vợ biết làm phụ hồ. Nay vợ chồng anh theo nhóm thợ trong làng, mỗi ngày thu nhập gần 500 nghìn đồng. “Năm 2026, gia đình tôi quyết tâm thoát nghèo”, anh Mừng nói, khi đã tính chuyện tích góp mua bò sinh sản, heo nái để chăn nuôi.

Cũng ở Chư A Thai, ông Rmah Soét (thôn Kinh Pêng) xúc động khi từ căn nhà gỗ tạm bợ trên đất mượn người thân, nay gia đình đã có nhà ở ổn định tại khu tái định cư Kinh Pêng. Dù vẫn ngày ngày lên núi gọt mì thuê, ông tin rằng từ mái nhà mới, gia đình sẽ tích góp mua rẫy sản xuất, cải thiện thu nhập.

Khi những căn nhà hoàn thành, “Chiến dịch Quang Trung” khép lại một chặng đường hỗ trợ khẩn cấp, nhưng đồng thời mở ra hành trình mới cho người dân khó khăn. Từ nền móng an cư hôm nay, niềm tin được bồi đắp, động lực được khơi dậy, để mỗi gia đình vững vàng hơn trên con đường hướng tới một tương lai ấm no, bền vững.